Torby tego typu mają być obowiązkowym elementem wyposażenia szkoły w 2026 roku.

Po kilku sezonach zdominowanych przez mini torebki, rozmiary XXL powracają do łask. Jesienią 2026 roku duża torba na ramię ma szansę stać się nowym must-have. Elegancka, praktyczna i wygodna w noszeniu, przypadnie do gustu kobietom poszukującym dodatku równie pięknego, co funkcjonalnego.

Wielki format wraca do łask

Miniaturowe torby, ledwo mieszczące najpotrzebniejsze rzeczy, ustępują miejsca znacznie pojemniejszym modelom. Pojemne torby i torby typu tote cieszą się popularnością ze względu na swoją pojemność, mieszczącą wszystko, czego potrzebujesz w ciągu pracowitego dnia: portfel, okulary, butelkę wody, notes, a nawet kosmetyczkę. Ta ewolucja odzwierciedla dążenie do priorytetowego traktowania akcesoriów codziennego użytku, bez rezygnowania ze stylu. Komfort odzyskuje zatem ważne miejsce w tegorocznych trendach.

Naturalnie szykowny styl

Sukces torby na ramię XXL tkwi również w jej swobodnym stylu. Wykonana z miękkich materiałów i miękkiej skóry, natychmiast dodaje nowoczesnego akcentu każdej stylizacji. Noszona pod pachą lub po prostu przewieszona przez ramię, naturalnie dopasowuje się do ciała i tworzy swobodną, elegancką stylizację. Jej celowo mniej sztywny wygląd przypadnie do gustu osobom ceniącym modę, która jest jednocześnie wyrafinowana i wygodna w noszeniu.

Jak podążać za tym trendem?

Dzięki swoim rozmiarom torba naturalnie przyciąga wzrok. Aby stworzyć harmonijną sylwetkę, można ją zestawiać z bardziej dopasowanymi ubraniami, takimi jak dopasowana marynarka, kamizelka z krótkim rękawem czy spodnie o ostrym kroju. Jeśli chodzi o kolory, ponadczasowe odcienie, takie jak czerń, czekolada czy karmel, pozostają bezpiecznymi opcjami, które z łatwością uzupełnią każdą garderobę. Z kolei odważniejsze barwy pozwalają przekształcić torbę w prawdziwie wyrazisty element garderoby.

Akcesorium, które dotrzyma Ci kroku

Poza walorami estetycznymi, torba XXL spełnia przede wszystkim codzienne potrzeby. Jej duży rozmiar ułatwia zabranie ze sobą wszystkich niezbędnych rzeczy, zarówno do pracy, na trening, jak i na spontaniczne wyjście.

Praktyczna, a jednocześnie elegancka, ta torba eliminuje potrzebę noszenia kilku torebek i bez trudu towarzyszy Ci przez cały dzień. To połączenie wyjaśnia, dlaczego ten trend ma szansę stać się trwałym elementem, który przetrwa jeszcze długo po jesieni 2026 roku.