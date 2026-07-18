Ten fason trencza ma szansę stać się kluczowym elementem garderoby jesieni 2026 roku.

Jeśli jest jeden płaszcz, który nigdy tak naprawdę nie znika z naszych szaf, to jest to trencz. Jesienią 2026 roku odświeży on swój wizerunek, nadając mu bardziej rockowy charakter. W tym sezonie jedna wersja w szczególności przyciąga uwagę i zapowiada się na nowy must-have.

Płaszcz typu trencz przechodzi metamorfozę

Długo kojarzony ze słynną beżową gabardyną, trencz zyskał teraz wykończenie, które całkowicie odmieni jego wygląd: skórę. Dzięki gładkiemu, strukturalnemu wyglądowi natychmiast dodaje stylizacji charakteru, zachowując jednocześnie ponadczasową elegancję tego kultowego modelu. Bardziej otulający niż klasyczny model, idealnie nadaje się na chłodne jesienne dni. Noszony na grubym splocie lub przytulnym swetrze, z łatwością łączy wygodę i styl.

Fryzury na każdy gust

Nie sposób tego przegapić: pokazy mody jesień/zima w dużej mierze potwierdziły powrót trencza z efektem skóry. Jego sukces tkwi również w jego różnorodności. Lubisz klasyczne fasony? Długie modele z paskiem pozostają bezpiecznym wyborem. Wolisz bardziej swobodny look? Oversize'owe wersje z lekko obniżonymi ramionami oferują nowoczesny i wygodny styl. Wykończenia również robią różnicę: wyraziste paski, oversize'owe kołnierze, błyszczące lub matowe faktury… Istnieje niezliczona ilość wariantów, dzięki którym znajdziesz ten, który pasuje do Twojej osobowości.

Jak przyjąć ten modny element garderoby?

Płaszcz trencz ze sztucznej skóry doskonale komponuje się z wieloma stylizacjami. Noszony rozpięty na jeansach z prostymi nogawkami i swetrze z dzianiny, doda wyrafinowanego charakteru codziennym stylizacjom. Zapięty na guziki i przewiązany paskiem na zwiewnej sukience lub spodniach z szerokimi nogawkami, tworzy elegancką i wyrazistą sylwetkę. Jeśli chodzi o kolory, ponadczasowe odcienie, takie jak czerń, czekolada czy karmel, pozostają bezpiecznym wyborem, a głębokie zielenie i rudawe brązy oferują bardziej oryginalny akcent.

Właściwy wybór: postaw na sztuczną skórę

Choć skórzany look to niewątpliwie wielki trend na jesień 2026 roku, nie ma konieczności wyboru skóry zwierzęcej. Obecnie wiele marek oferuje wyjątkowo udane alternatywy ze sztucznej skóry, które zapewniają ten sam efekt wizualny, a jednocześnie są bardziej przystępne cenowo.

To również wybór bardziej zgodny z ewoluującymi trendami w modzie. Skóra, będąca efektem eksploatacji zwierząt, pochodzi ze skóry zwierząt ubitych. W 2026 roku, z licznymi i coraz lepszymi jakościowo alternatywami, wybór sztucznej skóry pozwala w pełni podążać za tym trendem, bez wspierania wykorzystywania produktów pochodzenia zwierzęcego.

Element zaprojektowany, aby przetrwać

Oprócz tegorocznego sukcesu, trencz z efektem skóry ma jeszcze jedną zaletę: nie ogranicza się tylko do jednej jesieni. Występując zarówno w kolekcjach jesień/zima, jak i wiosna/lato, ugruntował swoją pozycję jako ponadczasowy element garderoby, który potrafi przełamywać trendy i odradzać się sezon po sezonie.

Ponadczasowy i zdecydowanie nowoczesny, trencz z imitacji skóry dowodzi, że prawdziwa klasyka wciąż potrafi zaskakiwać. Idealnie byłoby wybrać wersję ze sztucznej skóry, aby połączyć styl, nowoczesność i przyjazne dla zwierząt podejście.