W wieku 58 lat Julia Roberts promienieje bez makijażu

Léa Michel
@juliaroberts/Instagram

Julia Roberts po raz kolejny udowadnia, że piękno nie jest definiowane przez sztuczność ani wiek. Zdobywczyni Oscara za rolę w filmie „Pretty Woman” udostępniła niedawno na Instagramie zdjęcie bez makijażu – stylizacja, która urzekła miliony jej obserwatorów. Promienna cera, olśniewający uśmiech i fryzura inspirowana pokoleniem Z emanują autentyczną i pogodną urodą.

Naturalne i pewne siebie piękno

Na zdjęciu opublikowanym w połowie grudnia Julia Roberts pozuje z naturalną prostotą: nieskazitelna cera, rozpuszczone włosy z przedziałkiem na środku. Aktorka ma na sobie szary sweter, naszyjnik z kolorowych pereł i drobne, dyskretne diamenty, symbol jej swobodnej elegancji. Ta nieskrępowana stylizacja, odbiegająca od lśniącego czerwonego dywanu, podkreśla pogodną pewność siebie kobiety, która w pełni akceptuje siebie.

Świętowano przyjaźń

To zdjęcie oczarowało fanów, nie tylko ze względu na przesłanie, jakie niesie. Julia Roberts okazuje wsparcie swojemu przyjacielowi, fotografowi Alexiemu Lubomirskiemu, znanemu z portretów gwiazd i fotografowania brytyjskiej pary królewskiej, Harry'ego i Meghan. W podpisie aktorka promuje swoją nową książkę „Natura Sacra”, z której cały dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne „Hope and Play”. Ta hojna inicjatywa idealnie wpisuje się w życzliwą i zaangażowaną osobowość gwiazdy.

Łagodne zakończenie roku

Po roku naznaczonym intensywną promocją filmu „After the Hunt” Julia Roberts najwyraźniej cieszy się chwilą spokoju. Z dala od planów filmowych i błysków fleszy, poświęca się czytaniu, spędzaniu czasu z bliskimi i dbaniu o swoje dobre samopoczucie. Niedawno zauważona na Festiwalu Filmowym w Wenecji i na gali Gotham Film Awards, olśniewała w fioletowym kostiumie. Dziś czaruje bez sztuczności: promienną naturalnością, prostotą i niepowtarzalnym uśmiechem.

Krótko mówiąc, Julia Roberts uosabia ponadczasową elegancję lepiej niż kiedykolwiek. Pojawiając się bez makijażu, wysyła mocny przekaz: autentyczne piękno tkwi nie w perfekcji, ale w samoakceptacji. Promienna, hojna i autentyczna, amerykańska aktorka i producentka udowadnia, że urok nie blaknie, a po prostu ewoluuje.

