„To niemożliwe!”: Ta piosenkarka popełnia zauważalną „faux pas modowy”

Léa Michel
Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów country Lauren Alaina po raz kolejny udowodniła, że potrafi śmiać się z samej siebie. Podczas trasy koncertowej z artystą Chase Matthew, młoda mama podzieliła się na Instagramie zabawną sceną: tuż przed wyjściem na scenę odkryła, że ma na sobie… dwa zupełnie różne buty! Pomyłka stała się viralem i wywołała uśmiech na twarzach wielu jej fanów.

Błąd modowy

Przed koncertem w Ohio Lauren Alaina nie mogła się zdecydować między dwiema parami butów: jedną czarną i jedną brązową. Po przymierzeniu obu, wyszła z hotelu, nie zdając sobie sprawy, że ma na sobie po jednej parze butów w każdym kolorze! W filmie udostępnionym swoim obserwatorom piosenkarka ze śmiechem opowiada o swoim incydencie: „Chciałam po prostu wybrać między dwoma butami”. Jej przyjaciel i kolega muzyk Chase Matthew, który był świadkiem zdarzenia, nie mógł się powstrzymać od żartu: „Nie ma mowy! Wesołych Świąt! Nazywamy to stylem „z rynku wtórnego”, po czym zażartował, że jest w „trybie totalnej mamy”.

Nowe życie jako mama

Od narodzin córki Beni Doll, 11 czerwca 2025 roku, Lauren Alaina często dzieliła się chwilami ze swojego codziennego życia jako świeżo upieczona mama. Wraz z mężem, Camem Arnoldem, napisała przy narodzinach dziecka: „Części mojego serca, o których istnieniu nie wiedziałam, otworzyły się o 8:44 rano, kiedy po raz pierwszy położono cię na moim brzuchu”.

Ta osobista przemiana znajduje również odzwierciedlenie w jej postrzeganiu samej siebie. Podczas gali Country Music Awards 2025 olśniewała na czerwonym dywanie w sukience z odłamków lustra, symbolizującej jej nowo odkrytą pewność siebie. „Moja córka uwielbia przeglądać się w lustrze. Widok jej zachwytu nad swoim odbiciem zmienił sposób, w jaki postrzegam siebie” – wyznała piosenkarka.

Przesłanie o samokrytyce i miłości do siebie

Pomiędzy śmiechem a autentycznością, Lauren Alaina przekształciła tę krótką chwilę paniki w pozytywny przekaz. Jej wpadka przypomina fanom, że bycie niedoskonałym jest głęboko ludzkie – i często o wiele przyjemniejsze. Gwiazda bardziej niż kiedykolwiek promuje pewność siebie, humor i współczucie dla samej siebie.

Od modowych wpadek po refleksje na temat macierzyństwa, Lauren Alaina pokazuje, że pozostaje blisko swoich fanów i wierna sobie. Niezależnie od tego, czy pojawia się na scenie w niedopasowanych butach, czy w symbolicznej sukience, piosenkarka wciąż inspiruje swoją szczerością, humorem i pogodnym spojrzeniem na życie – nawet gdy na drodze do trasy koncertowej zdarzają jej się potknięcia.

