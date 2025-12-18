Search here...

„Mój głos się zmienił”: odważne wyznanie Seleny Gomez na temat jej problemów zdrowotnych

Léa Michel
Selena Gomez od kilku lat otwarcie dzieli się wzlotami i upadkami swojego życia, zarówno tymi dotyczącymi zdrowia fizycznego i psychicznego, jak i drogi artystycznej. Podczas transmisji na żywo na Instagramie 16 grudnia amerykańska gwiazda po raz kolejny zademonstrowała swoją szczerość, odpowiadając na pytanie fana o zmianę w jej głosie. Nie unikając tematu, omówiła skutki swojej choroby autoimmunologicznej, tocznia, i podkreśliła, jak ważne jest dla niej zachowanie szczerości wobec publiczności.

Prosta, ale druzgocąca odpowiedź

Podczas transmisji na żywo Selena Gomez została zapytana o zauważalne różnice w tonie i sile głosu na przestrzeni lat. Z typowym dla siebie połączeniem szczerości i pokory, piosenkarka odpowiedziała: „Czasami aż mi gardło puchnie, to wszystko… czasami po prostu tak się dzieje”. Nie próbując się usprawiedliwiać, dodała, że nie obraziła się na komentarz fanów; wręcz przeciwnie, powiedziała: „Doceniam, że byliście ze mną szczerzy”.

Ta spontaniczność, rzadka u gwiazdy jej formatu, poruszyła wielu internautów. Dla Seleny Gomez nie było to przyznanie się do słabości, ale gest zaufania wobec fanów – sposób na zaakceptowanie widocznych konsekwencji niewidzialnej walki.

Podróż odporności w obliczu choroby

Zdiagnozowana w 2015 roku z toczniem, przewlekłą chorobą autoimmunologiczną, Selena Gomez często mówiła o fizycznych skutkach ubocznych swoich terapii: stanach zapalnych, przybieraniu na wadze lub jej utracie oraz uporczywym zmęczeniu. W filmie dokumentalnym i kilku wywiadach wyjaśniła, że niektóre leki powodują obrzęk tkanek, w tym gardła, co może tłumaczyć zmiany w jej głosie.

Poza bólem, piosenkarka musiała również zmierzyć się z ostrą publiczną krytyką dotyczącą jej wyglądu. W programie Apple TV wyznała, że wahania wagi systematycznie wywoływały falę krzywdzących komentarzy w mediach społecznościowych – sytuacja, z którą nauczyła się radzić sobie z godnością i życzliwością.

Artystka panująca nad swoją prawdą

Mówiąc otwarcie, Selena Gomez odzyskuje kontrolę nad narracją, którą często kształtują inni. W wywiadzie dla NPR stwierdziła również: „Jeśli nie opowiem swojej wersji wydarzeń, zrobi to ktoś inny, i prawdopodobnie nie będzie to prawda”. Ta potrzeba transparentności kieruje teraz całym jej artystycznym i osobistym podejściem, od filmu dokumentalnego „My Mind & Me” po publiczne zaangażowanie w problematykę zdrowia psychicznego.

Jej odwaga świadczy o sile artystki, która nie chce się ukrywać. Wyjaśniając medyczne przyczyny prostej zmiany głosu, przemienia publiczną ciekawość w lekcję empatii i człowieczeństwa.

Tym szczerym wyznaniem Selena Gomez przypomina nam, że za każdym głosem – sławnym czy nie – kryje się osobista historia, czasem naznaczona bólem, ale zawsze napędzana siłą. Jej przesłanie jest jasne: akceptacja i akceptacja własnej wrażliwości nie umniejsza siły; wręcz przeciwnie. Będąc autentyczną, piosenkarka toruje drogę nowemu rodzajowi celebryty: bardziej ludzkiej, bardziej autentycznej i głęboko inspirującej.

