W wieku 44 lat Beyoncé zaskakuje nową, krótką fryzurą

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Beyoncé właśnie zaprezentowała metamorfozę włosów – krótkie, blond włosy do brody. To jej najkrótsza fryzura od lat.

Niespodziewane pojawienie się… na zdjęciach

Po kilku miesiącach dyskrecji w mediach społecznościowych piosenkarka pojawiła się ponownie 12 lutego na Instagramie w serii zdjęć zrobionych podczas Super Bowl 2026. Zdjęcia bez podpisów pozwalają stylizacji mówić samej za siebie: gładkie i ułożone, miodowoblond włosy oprawiają twarz i natychmiast unowocześniają jej styl.

Na zdjęciach Beyoncé najpierw ma na sobie długi, limonkowy trencz, który pasuje do jej torebki i okularów przeciwsłonecznych, a następnie bardziej stonowaną stylizację z kremową bluzką z odkrytymi ramionami wpuszczoną w oliwkowe spodnie, delikatny makijaż z lekkim smoky eye i różowe usta. Całość podkreśla jej nowa fryzura, połączenie klasycznego boba i francuskiego boba, z zaokrąglonymi końcami i kontrolowaną objętością.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Beyoncé (@beyonce)

Krótka fryzura, która oznacza punkt zwrotny

Ten krótki bob, w złocisto-karmelowych blond odcieniach z ciemniejszymi odrostami, stanowi wyraźny kontrast dla długich, falowanych loków, które Beyoncé preferowała w ostatnich latach, szczególnie w erze „Kowboja Cartera”. Fani już postrzegają go jako symbol odnowy stylistycznej, a nawet początek „nowego rozdziału artystycznego”. Wielu chwali jego „orzeźwiający”, „ultraszykowny” i „mocny” wygląd, wierząc, że blond bob idealnie podkreśla rysy twarzy Beyoncé i jej gwiazdorską pozycję. Niektórzy nazywają go nawet „kultową fryzurą” i przewidują, że ten krótki bob stanie się jednym z najgorętszych trendów fryzjerskich tego roku, ponieważ idealnie łączy elegancję z nowoczesnością.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Beyoncé (@beyonce)

Pozując z flagą „Touchdown” i zestawiając tę ​​fryzurę z lookiem w kolorze „cukrowego jabłka”, Beyoncé przekształca proste cięcie w prawdziwy modowy manifest, potwierdzając po raz kolejny swój status ikony, która potrafi zapoczątkować trend za pomocą zaledwie kilku zdjęć.