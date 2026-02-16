Search here...

W wieku 44 lat Beyoncé zaskakuje nową, krótką fryzurą

Anaëlle G.
@beyonce/Instagram

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Beyoncé właśnie zaprezentowała metamorfozę włosów – krótkie, blond włosy do brody. To jej najkrótsza fryzura od lat.

Niespodziewane pojawienie się… na zdjęciach

Po kilku miesiącach dyskrecji w mediach społecznościowych piosenkarka pojawiła się ponownie 12 lutego na Instagramie w serii zdjęć zrobionych podczas Super Bowl 2026. Zdjęcia bez podpisów pozwalają stylizacji mówić samej za siebie: gładkie i ułożone, miodowoblond włosy oprawiają twarz i natychmiast unowocześniają jej styl.

Na zdjęciach Beyoncé najpierw ma na sobie długi, limonkowy trencz, który pasuje do jej torebki i okularów przeciwsłonecznych, a następnie bardziej stonowaną stylizację z kremową bluzką z odkrytymi ramionami wpuszczoną w oliwkowe spodnie, delikatny makijaż z lekkim smoky eye i różowe usta. Całość podkreśla jej nowa fryzura, połączenie klasycznego boba i francuskiego boba, z zaokrąglonymi końcami i kontrolowaną objętością.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Beyoncé (@beyonce)

Krótka fryzura, która oznacza punkt zwrotny

Ten krótki bob, w złocisto-karmelowych blond odcieniach z ciemniejszymi odrostami, stanowi wyraźny kontrast dla długich, falowanych loków, które Beyoncé preferowała w ostatnich latach, szczególnie w erze „Kowboja Cartera”. Fani już postrzegają go jako symbol odnowy stylistycznej, a nawet początek „nowego rozdziału artystycznego”. Wielu chwali jego „orzeźwiający”, „ultraszykowny” i „mocny” wygląd, wierząc, że blond bob idealnie podkreśla rysy twarzy Beyoncé i jej gwiazdorską pozycję. Niektórzy nazywają go nawet „kultową fryzurą” i przewidują, że ten krótki bob stanie się jednym z najgorętszych trendów fryzjerskich tego roku, ponieważ idealnie łączy elegancję z nowoczesnością.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Beyoncé (@beyonce)

Pozując z flagą „Touchdown” i zestawiając tę ​​fryzurę z lookiem w kolorze „cukrowego jabłka”, Beyoncé przekształca proste cięcie w prawdziwy modowy manifest, potwierdzając po raz kolejny swój status ikony, która potrafi zapoczątkować trend za pomocą zaledwie kilku zdjęć.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
Nicole Kidman w piżamie świętuje „Galentynki”

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Nicole Kidman w piżamie świętuje „Galentynki”

Australijsko-amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Nicole Kidman niedawno zachwyciła swoich fanów z okazji „Galentine’s Day” – święta poświęconego...

W wieku 70 lat Sharon Stone robi furorę w koronkach i celebruje nieskrępowane piękno

Dzieląc się niefiltrowanymi, nieretuszowanymi zdjęciami siebie w koronkach, amerykańska aktorka i producentka filmowa Sharon Stone celebruje piękno wolne...

W wieku 58 lat Pamela Anderson powraca do blond włosów, stosując „proste suszenie w stylu vintage”

Pamela Anderson niedawno zwróciła na siebie uwagę na New York Fashion Week. Siedząc w pierwszym rzędzie na pokazie...

„Chciałabym wszystko usunąć”: Madison Beer, mająca 40 milionów obserwujących, ostrzega przed presją mediów społecznościowych

Amerykańska piosenkarka, modelka i aktorka Madison Beer jest jedną z najchętniej obserwowanych artystek swojego pokolenia. Z ponad 40...

W wieku 65 lat gwiazda „Dirty Dancing” promienieje na plaży

Jennifer Grey wciąż urzeka swoją naturalnością i energią. Niezapomniana Baby Houseman z kultowego filmu „Dirty Dancing” niedawno udostępniła...

„Myślałam, że kobiety mnie znienawidzą”: nieoczekiwane wyznanie wschodzącej gwiazdy aktorki

Margaret Qualley zdobywa kolejne projekty i ugruntowuje swoją pozycję jako jedna z najwybitniejszych postaci swojego pokolenia. Za tym...

© 2025 The Body Optimist