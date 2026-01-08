Search here...

Chciała nałożyć makijaż w ciemności i jej twarz się odmieniła: ta aktorka opowiada swoją historię

Léa Michel
@kellyripa/Instagram

Powracając na plan programu „LIVE with Kelly & Mark” 5 stycznia 2026 roku, Kelly Ripa rozbawiła publiczność, wyjaśniając, dlaczego jej cera wyglądała na tak opaloną: to była wpadka makijażowa. Amerykańska aktorka i prezenterka opowiedziała, jak z powodu niedostatecznego oświetlenia cała twarz była pokryta konturami.

Zakłócony świąteczny poranek

„Dziś rano obudziłam się kompletnie zdezorientowana po świętach” – zwierzyła się na żywo. W ciemności, bez zapalania światła ( „Nienawidzę oświetlać pokoju, kiedy się szykuję” ), Kelly sięgnęła po swój podkład w sztyfcie… który tak naprawdę był jej sztyftem do konturowania! „Coś było nie tak, ale wciąż go nakładałam. Raz po raz!”

Mark zapewnił ją: „Nadal wyglądasz świetnie”.

Jej mąż, Mark Consuelos, wtrącił się, żeby ją uspokoić: „Wyglądasz świetnie”. Kelly upierała się: „Wszyscy ciągle powtarzają: »O, jesteś opalona!« Nie, nie, to tylko konturowanie całego ciała!” Prezenterka, przyzwyczajona do bycia w centrum uwagi, wyjaśniła, że konturowanie jest zdecydowanie za ciemne, żeby można było go użyć jako bazy pod jej jasną cerę.

Konturowanie modeluje twarz poprzez tworzenie cieni (na czole, kościach policzkowych, linii żuchwy), a podkład wyrównuje koloryt całej twarzy. Kelly połączyła oba te elementy, tworząc ten „nieprawdopodobny” efekt muśnięcia słońcem, który rozbawił całą ekipę na planie.

Nie pierwszy raz popełniła gafę na żywo

To nie pierwszy raz, kiedy amerykańska aktorka i prezenterka Kelly Ripa doświadczyła wpadki na żywo w telewizji. 9 grudnia kamery uchwyciły prezenterkę wciąż półnagą: „Dziesięć sekund temu byłam zupełnie naga! Teraz jestem półnaga, brakuje mi paska!”. Zawsze z humorem i autoironią.

Te spontaniczne momenty ostatecznie podkreślają urok Kelly: jest przystępną prezenterką, która akceptuje swoje drobne dziwactwa. Matka trójki dzieci i gwiazda telewizyjna z 25-letnim stażem, udowadnia, że można być profesjonalistą bez bycia perfekcyjnym. Jej sekret? Zaraźliwy humor i rozbrajająca autentyczność.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
