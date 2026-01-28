„Niesamowicie elegancka”: ta amerykańska modelka robi niezapomniane wrażenie w sukni haute couture

Karlie Kloss niedawno rozświetliła Paris Couture Week w sukience Diora, która udowodniła, że prześwitujące tkaniny i odkryte plecy to idealny duet modowy. Amerykańska modelka i tancerka udostępniły stylizację na Instagramie, wywołując sensację wśród swoich fanów.
Mistrzowskie dzieło Diora na sezon przedjesienny 2026
Ta czarna sukienka z prześwitującej, matowej tkaniny z kolekcji Dior Pre-Fall 2026 autorstwa Jonathana Andersona urzeka wyrazistym kontrastem. Z przodu wysoki, asymetryczny dekolt na jedno ramię i bufiaste rękawy o długości ¾, ściągane przy nadgarstkach, tworzą wyrafinowaną sylwetkę. Dół o wysokim i niskim kroju swobodnie się układa, a głęboki dekolt z tyłu odsłania skórę w idealnie dramatycznym napięciu.
Minimalistyczny styl, który podkreśla sukienkę
Zaprojektowany przez Natashę Colvin, look pozostaje minimalistyczny, aby dodać wnętrzu blasku. Karlie postawiła na czarne czółenka Dior Muse z kwadratowym noskiem i cienkim paskiem, a także torebkę Dior Cigale. Ricky Fraser tworzy niski kok z luźnych pasm, a Tobi Henney nakłada świeży makijaż: czarny eyeliner i różowy cień do powiek.
Karlie Kloss znakomicie udowadnia, że prawdziwa siła krawiecka bierze się z subtelnego kontrastu, bez krzykliwych kolorów i zbędnych ozdób. Ta paryska kreacja na nowo definiuje nowoczesną elegancję w haute couture.