„Niesamowicie elegancka”: ta amerykańska modelka robi niezapomniane wrażenie w sukni haute couture

Léa Michel
@karliekloss/Instagram

Karlie Kloss niedawno rozświetliła Paris Couture Week w sukience Diora, która udowodniła, że prześwitujące tkaniny i odkryte plecy to idealny duet modowy. Amerykańska modelka i tancerka udostępniły stylizację na Instagramie, wywołując sensację wśród swoich fanów.

Mistrzowskie dzieło Diora na sezon przedjesienny 2026

Ta czarna sukienka z prześwitującej, matowej tkaniny z kolekcji Dior Pre-Fall 2026 autorstwa Jonathana Andersona urzeka wyrazistym kontrastem. Z przodu wysoki, asymetryczny dekolt na jedno ramię i bufiaste rękawy o długości ¾, ściągane przy nadgarstkach, tworzą wyrafinowaną sylwetkę. Dół o wysokim i niskim kroju swobodnie się układa, a głęboki dekolt z tyłu odsłania skórę w idealnie dramatycznym napięciu.

Minimalistyczny styl, który podkreśla sukienkę

Zaprojektowany przez Natashę Colvin, look pozostaje minimalistyczny, aby dodać wnętrzu blasku. Karlie postawiła na czarne czółenka Dior Muse z kwadratowym noskiem i cienkim paskiem, a także torebkę Dior Cigale. Ricky Fraser tworzy niski kok z luźnych pasm, a Tobi Henney nakłada świeży makijaż: czarny eyeliner i różowy cień do powiek.

Karlie Kloss znakomicie udowadnia, że prawdziwa siła krawiecka bierze się z subtelnego kontrastu, bez krzykliwych kolorów i zbędnych ozdób. Ta paryska kreacja na nowo definiuje nowoczesną elegancję w haute couture.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
