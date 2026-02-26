Piosenkarka, która stała się obiektem rasistowskich uwag na żywo w programie, stała się obiektem kontrowersji.

Francuski pisarz i wydawca Richard Millet wywołał oburzenie 23 lutego 2026 roku w programie CNews „L'Heure des pros”, nazywając Ayę Nakamurę „wielką malijską piosenkarką”. Te uwagi, uznane przez wielu obserwatorów za rasistowskie, seksistowskie i przejawy fobii na punkcie otyłości, skłoniły nawet prowadzącego Pascala Prauda do żądania publicznych przeprosin.

Podżegające uwagi

Zaproszony do skomentowania ceremonii zamknięcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w Mediolanie-Cortinie, Richard Millet oświadczył: „Wolę La Traviatę od tej potężnej malijskiej śpiewaczki, która wystąpiła przed Francuską Akademią”. Miał na myśli występ Ayi Nakamury podczas otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, gdzie wystąpiła na Pont des Arts z Gwardią Republikańską, śpiewając „Djadja”, „Pookie” i klasyczne utwory, takie jak „For Me Formidable” Aznavoura.

Panel zareagował natychmiast: felietonistka Sarah Saldmann nazwała te uwagi lekceważącymi, a Pascal Praud próbował moderować dyskusję, wskazując, że nie należy opisywać kogoś fizycznie w ten sposób. Richard Millet nie ustępował, powołując się na „prowokację”, co jeszcze bardziej zaostrzyło i tak już napiętą atmosferę.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez LA NAKAMURANCE (@ayanakamura_officiel)

Interwencja Pascala Prauda i wymuszone przeprosiny

Pascal Praud nalegał: „Stawiasz nas, kanał i mnie w trudnej sytuacji, ponieważ ostatecznie to ja jestem odpowiedzialny”. Poprosił wprost: „Chciałbym po prostu przeprosić tę młodą kobietę” (Aya Nakamura). Richard Millet, broniąc swojej szczerości, niechętnie przystał na prośbę: „Nazywam rzeczy po imieniu i jako pisarz również nazywam rzeczy po imieniu. Przepraszam”. Ta wymiana zdań zbiegła się w czasie z nałożeniem na CNews sankcji przez Arcom za dyskryminujące uwagi. Od 2019 roku nałożono już 26 grzywien na łączną kwotę ponad 630 000 euro.

Reakcje fanów online

Wypowiedzi szybko wywołały burzę w mediach społecznościowych, gdzie tysiące użytkowników potępiło jawny rasizm i bezczelną fobię na punkcie otyłości. Na X (dawniej Twitterze) szeroko rozpowszechniano zrzuty ekranu z tego fragmentu, opatrzone hashtagami takimi jak #AyaNakamura i #CNewsRacist, nazywając Richarda Milleta „ksenofobicznym nieudacznikiem”. Fani stanęli w obronie piosenkarki, podkreślając jej globalny sukces.

Aya Nakamura częstym celem rasizmu

Francusko-malijska supergwiazda, obserwowana przez 4,6 miliona osób na Instagramie i autorka piątego albumu „Destinée”, którego premiera planowana jest na listopad 2025 roku, złożyła już skargę o cyberprzemoc po swoim występie na Igrzyskach Olimpijskich w 2024 roku. Dziesięciu skrajnie prawicowych aktywistów zostało skazanych we wrześniu 2025 roku na grzywny w wysokości od 1000 do 3000 euro za publiczne znieważenie. Ataki te wpisują się niestety w falę rasistowskiej krytyki jej nominacji na igrzyska olimpijskie, które zostały potępione jako symbol francuskiej różnorodności.

Ostatecznie sprawa ta ilustruje powtarzające się napięcia wokół dyskursu medialnego w CNews i podkreśla odporność Ayi Nakamury w obliczu rasizmu, wzmacniając jej status istotnej postaci kultury, pomimo kontrowersji.