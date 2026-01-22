Search here...

Selena Gomez z krótkimi włosami wzbudza sensację wyglądem przypominającym Marilyn Monroe

Léa Michel
@selenagomez/Instagram

Selena Gomez po raz kolejny zachwyciła internet. Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka, producentka i przedsiębiorczyni niedawno udostępniła na Instagramie serię zdjęć z prostym komentarzem: „Krótka seria 💇‍♀️”. Krótka wiadomość, ale wystarczająca, by wywołać lawinę entuzjastycznych reakcji.

Wygląd retro, hollywoodzki

Piosenkarka z przeboju „Lose You to Love Me” prezentuje swoją nową, krótką fryzurę. Na zdjęciach Selena wygląda po prostu owinięta w biały ręcznik, odsłaniając retro boba z grzywką, wyraźnie inspirowaną Marilyn Monroe. Lekko podkręcone brązowe loki, odrobina różu i elegancka szminka dopełniają całości.

Ten styl „starego Hollywood” nie jest przypadkowy. Selena Gomez rozpoczęła tę metamorfozę już na początku stycznia, podczas gali Złotych Globów w 2026 roku. Wyglądała olśniewająco w czarnej, aksamitnej sukni Chanel, ozdobionej białymi piórami i jedwabnymi kwiatami. Ta spektakularna kreacja, wymagająca ponad 300 godzin pracy, ucieleśniała elegancję klasycznego Hollywood. Ta nowa seria zdjęć podąża za tą samą inspiracją: wyraźnym hołdem dla ikon filmowych lat 50., od Marilyn Monroe po Dorothy Dandridge.

Prawdziwa ikona mody

Od kilku miesięcy Selena Gomez eksperymentuje ze swoim wizerunkiem. W grudniu ubiegłego roku olśniewała już w błyszczącej, dyskotekowej sukience z frędzlami od Dôen, sfotografowanej przez jej stylistkę Erin Walsh. Walsh, która jest również doradcą modowym amerykańskiej aktorki Anne Hathaway i indyjsko-amerykańskiej aktorki, scenarzystki i producentki Mindy Kaling, z powodzeniem rozwinęła styl piosenkarki w kierunku szykownej, retro i romantycznej estetyki.

Ten nowy rozdział zdaje się również odzwierciedlać nowo odnalezioną równowagę Seleny Gomez, która jesienią 2025 roku wyszła za mąż za producenta Benny'ego Blanco. Ta bardzo skryta para rzadko dzieli się fragmentami swojego życia prywatnego, ale nie ukrywa bliskiej więzi. Pomiędzy spokojnym życiem miłosnym a spełnieniem artystycznym, Selena najwyraźniej znalazła receptę na szczęście.

Dzięki tej krótkiej fryzurze, inspirowanej diwami starego Hollywood, Selena Gomez potwierdza swój status ikony współczesności: eleganckiej i głęboko autentycznej. Jej nowa fryzura to coś więcej niż tylko metamorfoza włosów – to uosobienie kobiety, która w pełni akceptuje siebie – połączenie nostalgii i odnowy.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
„To hańba”: Strój tej piosenkarki wywołuje falę krytyki

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„To hańba”: Strój tej piosenkarki wywołuje falę krytyki

Po 18 latach nieobecności Hilary Duff powróciła na scenę 19 stycznia 2026 roku w Londynie w ramach swojej...

Ta łyżwiarka swoim „nietypowym” wyglądem na nowo definiuje zasady mody sportowej

Amerykańska łyżwiarka figurowa Alysa Liu, srebrna medalistka Mistrzostw USA w 2026 roku, zachwyca publiczność nie tylko na lodzie,...

W wieku 58 lat Nicole Kidman pokazuje swoje naturalne włosy, a jej loki budzą sensację

Australijsko-amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Nicole Kidman po raz kolejny udowadnia, że jest ponadczasową ikoną. Niedawno zachwyciła swoich...

„Wciąż na szczycie”: w wieku 55 lat narzuca swój bezkompromisowy styl

Prawdziwa ikona lat 90., była amerykańska modelka, aktorka i producentka Heather Graham, niedawno złożyła swoim obserwatorom życzenia noworoczne...

W wieku 53 lat piosenkarka Vanessa Paradis zapowiada powrót nieoczekiwanego trendu.

Francuska piosenkarka, aktorka i modelka Vanessa Paradis przywraca trend, który wiele osób uważało za zarezerwowany dla kobiet po...

Lindsay Lohan bez makijażu i w piżamie wywołuje reakcje w internecie

Z dala od czerwonych dywanów i błysków fleszy, Lindsay Lohan postanowiła rozpocząć tydzień delikatnie. 19 stycznia 2026 roku...

© 2025 The Body Optimist