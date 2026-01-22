Selena Gomez z krótkimi włosami wzbudza sensację wyglądem przypominającym Marilyn Monroe

Selena Gomez po raz kolejny zachwyciła internet. Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka, producentka i przedsiębiorczyni niedawno udostępniła na Instagramie serię zdjęć z prostym komentarzem: „Krótka seria 💇‍♀️”. Krótka wiadomość, ale wystarczająca, by wywołać lawinę entuzjastycznych reakcji.

Wygląd retro, hollywoodzki

Piosenkarka z przeboju „Lose You to Love Me” prezentuje swoją nową, krótką fryzurę. Na zdjęciach Selena wygląda po prostu owinięta w biały ręcznik, odsłaniając retro boba z grzywką, wyraźnie inspirowaną Marilyn Monroe. Lekko podkręcone brązowe loki, odrobina różu i elegancka szminka dopełniają całości.

Ten styl „starego Hollywood” nie jest przypadkowy. Selena Gomez rozpoczęła tę metamorfozę już na początku stycznia, podczas gali Złotych Globów w 2026 roku. Wyglądała olśniewająco w czarnej, aksamitnej sukni Chanel, ozdobionej białymi piórami i jedwabnymi kwiatami. Ta spektakularna kreacja, wymagająca ponad 300 godzin pracy, ucieleśniała elegancję klasycznego Hollywood. Ta nowa seria zdjęć podąża za tą samą inspiracją: wyraźnym hołdem dla ikon filmowych lat 50., od Marilyn Monroe po Dorothy Dandridge.

Prawdziwa ikona mody

Od kilku miesięcy Selena Gomez eksperymentuje ze swoim wizerunkiem. W grudniu ubiegłego roku olśniewała już w błyszczącej, dyskotekowej sukience z frędzlami od Dôen, sfotografowanej przez jej stylistkę Erin Walsh. Walsh, która jest również doradcą modowym amerykańskiej aktorki Anne Hathaway i indyjsko-amerykańskiej aktorki, scenarzystki i producentki Mindy Kaling, z powodzeniem rozwinęła styl piosenkarki w kierunku szykownej, retro i romantycznej estetyki.

Ten nowy rozdział zdaje się również odzwierciedlać nowo odnalezioną równowagę Seleny Gomez, która jesienią 2025 roku wyszła za mąż za producenta Benny'ego Blanco. Ta bardzo skryta para rzadko dzieli się fragmentami swojego życia prywatnego, ale nie ukrywa bliskiej więzi. Pomiędzy spokojnym życiem miłosnym a spełnieniem artystycznym, Selena najwyraźniej znalazła receptę na szczęście.

Dzięki tej krótkiej fryzurze, inspirowanej diwami starego Hollywood, Selena Gomez potwierdza swój status ikony współczesności: eleganckiej i głęboko autentycznej. Jej nowa fryzura to coś więcej niż tylko metamorfoza włosów – to uosobienie kobiety, która w pełni akceptuje siebie – połączenie nostalgii i odnowy.