Córka Meryl Streep, Louisa Jacobson, robi furorę na nowojorskim tygodniu mody

Louisa Jacobson niedawno zachwyciła publiczność podczas New York Fashion Week. Amerykańska aktorka i modelka, znana z roli w serialu „Wiek złoty”, zaskoczyła wszystkich debiutem na nowojorskim wybiegu.

Pierwszy, uważnie obserwowany pokaz mody

Podczas prezentacji kolekcji jesień/zima 2026/2027 nowojorskiej marki Eckhaus Latta, Louisa Jacobson po raz pierwszy pojawiła się na wybiegu . Był to symboliczny moment dla aktorki, poszerzający jej artystyczne horyzonty. Znana ze swoich nowoczesnych sylwetek i „eksperymentalnego” podejścia do denimu i dzianin, marka Eckhaus Latta jest ważną postacią na nowojorskiej scenie modowej. Dołączając do obsady marki, Louisa Jacobson wpisuje się w kreatywną wizję, która ceni silne osobowości, wykraczając daleko poza tradycyjne modelki.

Na tym pokazie prezentowała się w stylu preppy-chic: w wielokolorowej koszuli w paski, mini spódniczce w kratę, na obcasach z paskami i zamszowej torebce. Strój ten był zgodny ze stylem, który regularnie prezentuje podczas publicznych wystąpień – połączeniem odświeżonej klasyki i odważnych akcentów. Jej obecność nie pozostała niezauważona, zwłaszcza że dzieliła wybieg z innymi znanymi postaciami współczesnej mody. Ten krok w świat wybiegu oznacza nowy etap w karierze, którą już wcześniej uważnie obserwowano, po części ze względu na jej rodzinne pochodzenie.

[podpis id="attachment_434893" align="aligncenter" width="820"] @louisa_jacobson/Instagram[/caption]

Aktorka, która już ma ugruntowaną pozycję na ekranie

Zanim Louisa Jacobson przeszła na wybieg, zdobyła szerokie uznanie dzięki serialowi HBO „Wiek pozłacany”. Wciela się w Marian Brook, młodą kobietę z klasy średniej, która odkrywa sztywne zasady nowojorskiej elity końca XIX wieku. Serial, którego premiera odbyła się w 2022 roku, pozwolił aktorce ugruntować swoją pozycję w amerykańskim krajobrazie telewizyjnym. Jej kreacja postaci rozdartej między niezależnością a ograniczeniami społecznymi została doceniona za trafność i wrażliwość.

Wykształcona w dziedzinie sztuk dramatycznych, Louisa Jacobson budowała swoją karierę krok po kroku, nie będąc jedynie „córką”. Choć jej nazwisko naturalnie przyciąga uwagę, jej praca na ekranie świadczy o chęci zaznaczenia swojej obecności poprzez własne wybory artystyczne.

Stała obecność w pierwszych rzędach

Na długo przed debiutem na wybiegu, Louisa Jacobson była już znaną twarzą Tygodni Mody. Zapraszana na pokazy takich domów mody jak Calvin Klein, Khaite, Courrèges i Jason Wu, stopniowo stała się poszukiwaną gościnią pierwszego rzędu. Jej styl, często określany jako preppy z nutą nowoczesności, opiera się na strukturalnych liniach, warstwowości i androgynicznych fasonach. Ta sartorialna konsekwencja przyczynia się do jej wizerunku w branży, gdzie granica między aktorką a ikoną mody coraz bardziej się zaciera.

Wzięła również udział w wiosenno-letniej kampanii nowojorskiej marki Kallmeyer, pozując w opływowych, dopasowanych sylwetkach. Ten wybór estetyczny, daleki od szykownych klisz, wzmacnia jej pozycję w świecie intelektualnej i minimalistycznej mody.

Nowy krok w wielowymiarowej podróży

Bycie córką Meryl Streep wiąże się z pewnym rodzajem rozgłosu. Nagrodzona Oscarem aktorka, znana z roli Mirandy Priestly w filmie „Diabeł ubiera się u Prady” (2006), pozostawiła niezatarty ślad w zbiorowej wyobraźni. Louisa Jacobson wytycza własną ścieżkę, nie dążąc do powielania dziedzictwa matki. Podczas gdy jej matka odcisnęła swoje piętno na kinie dzięki wyjątkowej karierze, ona eksploruje różnorodne ścieżki, od telewizji po współpracę z branżą modową. Jej występ na New York Fashion Week świadczy o osobistym i zdecydowanym zainteresowaniu tym kreatywnym środowiskiem.

Ten pierwszy pokaz mody może rzeczywiście utorować drogę innym projektom w modzie. Coraz więcej aktorek wychodzi na wybiegi lub zostaje ambasadorkami marek, zacierając granice między dyscyplinami artystycznymi. Dla Louisy Jacobson ta wyprawa wydaje się być częścią eksploracyjnego podejścia. Jej występ na New York Fashion Week z pewnością potwierdza jej status wschodzącej gwiazdy, na styku kina i projektowania mody.

Idąc po wybiegu dla Eckhaus Latta podczas New York Fashion Week, Louisa Jacobson osiągnęła symboliczny kamień milowy. Już wcześniej uznana za obiecującą aktorkę, umacnia swoją pozycję w świecie mody. Dzięki swojemu prestiżowemu dziedzictwu i osobistej drodze, wytycza sobie własną ścieżkę we własnym tempie, pod czujnym okiem profesjonalistów z branży i publiczności.