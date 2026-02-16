Search here...

Żona burmistrza Nowego Jorku pojawia się na Tygodniu Mody

Fabienne Ba.
Mając zaledwie 28 lat, Rama Duwaji nadal wyróżnia się swoim niepowtarzalnym stylem. Żona burmistrza Nowego Jorku była prominentną postacią w pierwszym rzędzie podczas Tygodnia Mody. Zaproszona na pokaz nowojorskiej marki Diotima, potwierdziła swój status wschodzącej ikony mody, dalekiej od tradycyjnych standardów kojarzonych z Pierwszymi Damami.

Wyrazista sylwetka w pierwszym rzędzie

15 lutego 2026 roku Rama Duwaji zajęła miejsce w pierwszym rzędzie na pokazie zaprojektowanym przez Rachel Scott, jamajską projektantkę stojącą za Diotima. Na tę okazję postawiła na mistrzowskie połączenie warstw: krótki beżowy trencz, noszony jako główny element, nałożony na dłuższy, w kratę. Ten subtelnie ustrukturyzowany zestaw warstw unowocześnia klasykę brytyjskiej garderoby. Całość dopełniły czarne kowbojki na obcasie, czarna skórzana torebka ozdobiona metalowymi detalami oraz złote kolczyki koła. Stylizacja, która jest jednocześnie współczesna i nawiązująca do lat 90.

Pierwsza dama, która przełamuje schematy

Jako najmłodsza żona burmistrza Nowego Jorku, Rama Duwaji nie zadowala się dyskretną, instytucjonalną rolą. Podkreśla silną tożsamość wizualną, wierną swojemu pokoleniu. Zamiast faworyzować tak zwane tradycyjne sylwetki, oczekiwane na oficjalnych wydarzeniach, sięga po ubrania marek popularnych wśród pokolenia Z. Długie bermudy, sznurowane buty, oversize'owe koszule i asymetryczne topy regularnie pojawiają się w jej publicznych wystąpieniach. To stylistyczne pozycjonowanie pomaga na nowo zdefiniować wizerunek Pierwszej Damy Nowego Jorku, bardziej związanej ze swoimi czasami i społecznością.

Obecność wzmocniona przez media społecznościowe

Bardzo aktywna na Instagramie, gdzie dzieli się swoimi stylizacjami z dwoma milionami obserwujących, Rama Duwaji kultywuje swoją charakterystyczną estetykę: warstwową srebrną biżuterię, architektoniczne dodatki, wyraziste sylwetki i miejskie wpływy. Jej niedawna sesja zdjęciowa dla magazynu „The Cut” potwierdziła już ten silny trend modowy. Jej obecność na Tygodniu Mody tylko wzmacnia ten impet: stopniowo umacnia swoją pozycję wpływowej postaci na nowojorskiej scenie modowej.

Ostatecznie, pojawiając się na pokazie mody Diotima, Rama Duwaji nie tylko uczestniczy w wydarzeniu modowym. Uosabia szerszą ewolucję: ewolucję nowego pokolenia osób publicznych, które posługują się modą jako językiem. To sposób na potwierdzenie, że elegancja i nowoczesność mogą współistnieć, nawet – a może zwłaszcza – w sferach władzy.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
