Nękana piosenkarka wyjaśnia, dlaczego musiała opuścić swój kraj.

Heo Gayoon, była członkini południowokoreańskiego girlsbandu 4MINUTE, niedawno podzieliła się wzruszającą historią o powodach, dla których opuściła Koreę Południową – kraj, który był centralnym punktem jej kariery. Dręczona, zmagająca się z zaburzeniami odżywiania i głęboko dotknięta tragedią rodzinną, piosenkarka wyjaśnia, dlaczego wyjazd stał się dla niej sposobem na przetrwanie.

Idol drugiej generacji złamany przez presję

Heo Gayoon zadebiutowała w 2009 roku jako wokalistka 4MINUTE, jednego z najbardziej kultowych girlsbandów drugiej generacji K-popu. Przez lata uosabiała wizerunek tak zwanej idealnej idolki: utalentowanej, uśmiechniętej i zawsze profesjonalnej przed kamerami. Tyle że za tą fasadą kryła się znacznie mroczniejsza rzeczywistość.

Podczas niedawnego występu w koreańskim programie „You Quiz on the Block” wyznała, że była ofiarą znęcania się i brała udział w przypadku „przemocy szkolnej”, którą wolała znosić w milczeniu, zamiast mówić o niej głośno lub się bronić. Wyjaśniła również, że cierpi na bulimię: jadła, dopóki ból fizyczny nie zmusił jej do zaprzestania, nie mogąc przyznać się do swojej choroby przed otoczeniem.

Nieznośny smutek i bolesne słowa

Poza presją otoczenia i zaburzeniami odżywiania, Heo Gayoon musiała również zmierzyć się z rodzinną tragedią: nagłą śmiercią starszego brata. Ten wstrząs był punktem zwrotnym w jej życiu. Heo Gayoon zwierza się, że po jego śmierci jej rodzice, pogrążeni w żałobie, powiedzieli jej: „Gdyby nie ty, też byśmy chcieli do niego dołączyć”. Te druzgocące słowa, jak na młodą i tak już kruchą kobietę, pogrążyły ją jeszcze bardziej w poczuciu winy i cierpienia. Korea, jej kraj, stała się wówczas synonimem nagromadzonych ran: znęcania się, zaburzeń odżywiania, żałoby i nieporozumień w rodzinie.

Opuszczenie Korei w celu przetrwania: konieczne wygnanie

W obliczu narastającego bólu Heo Gayoon w końcu podjęła radykalną decyzję: odejść. Postanowiła osiedlić się na Bali w Indonezji, gdzie mieszka od około trzech lat. Tam znalazła spokojniejsze środowisko, z dala od blasku fleszy, oczekiwań branży i wspomnień, które ją prześladowały. Aby umożliwić sobie ten wyjazd, sprzedała nawet swoje mieszkanie w Seongsu-dong w Seulu, a także samochód, symbolicznie zrywając materialne więzi z przeszłością. Nie była to ucieczka w poszukiwaniu komfortu, ale decyzja o emocjonalnym przetrwaniu: Bali stało się dla niej przestrzenią, w której mogła odbudować swoje życie, złapać oddech i na nowo zdefiniować siebie, poza etykietą „idolki”.

Od gwiazdy K-popu do kobiety poszukującej spokoju

Od czasu rozwiązania zespołu 4MINUTE w 2016 roku, Heo Gayoon stopniowo zwróciła się ku aktorstwu i życiu prywatnemu. W 2024 roku ponownie przykuła uwagę opinii publicznej, dzieląc się swoim życiem na Bali w treściach online, ukazując prostszą, bardziej naturalną kobietę, poszukującą wewnętrznego spokoju zamiast sławy. Jej historia rzuca światło na ukrytą stronę K-popu:

Ogromna presja na ciało i wizerunek.

Skandale i plotki o „przemocy w szkole”, które niszczą reputację.

Narzucone milczenie wokół zaburzeń psychicznych i zaburzeń odżywiania.

Opowiadając swoją historię, Heo Gayoon nadaje ludzką twarz tym często niewidocznym cierpieniom i przypomina nam, że za każdym idolem kryje się człowiek, który może być na skraju załamania.

Historia Heo Gayoon to nie tylko historia piosenkarki, która opuściła swój kraj, ale także kobiety, która musiała uciec z toksycznego środowiska, aby przetrwać. Mówiąc otwarcie o swojej bulimii, prześladowaniu, którego doświadczyła, i bólu po stracie brata, przełamuje tabu, które wciąż panuje w koreańskim przemyśle muzycznym i zachęca innych artystów – i fanów – do poważnego traktowania swojego zdrowia psychicznego.