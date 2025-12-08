Search here...

W wieku 59 lat Halle Berry przełamuje tabu dotyczące menopauzy

Léa Michel
@halleberry/Instagram

Amerykańska aktorka, producentka i modelka Halle Berry niezmiennie zachwyca publiczność nie tylko charyzmą i wyczuciem stylu, ale także udowadnianiem, że glamour jest ponadczasowy. Podczas konferencji „New York Times DealBook Summit” po raz kolejny zrobiła ogromne wrażenie, łącząc modę, aktywizm i poczucie sprawczości.

Spojrzenie symbolizujące samopotwierdzenie

Halle Berry, prezentując na Instagramie kulisy konferencji New York Times DealBook Summit, wybrała granatową marynarkę z głębokim dekoltem, noszoną bez koszuli i stanika. Dopasowany krój i pojedynczy złoty guzik łączyły w sobie styl „biurowej syreny” z pewną siebie elegancją.

Ten wybór ubioru, wcale nie bez znaczenia, niósł ze sobą jasny przekaz: kobiety wolnej, pewnej siebie, nieskrępowanej w obliczu opinii innych. Złote dodatki i subtelny makijaż podkreślały jej olśniewającą stronę, nie odwracając uwagi od głównego przesłania: głos kobiet w kwestii ich zdrowia i dobrego samopoczucia musi zostać usłyszany.

Silny głos kobiet w okresie menopauzy

W swoim przemówieniu na szczycie Halle Berry apelowała o większe uznanie menopauzy i perimenopauzy w debacie publicznej. Poprzez swoją markę Respin Health prowadzi kampanię na rzecz przełamywania uprzedzeń i zmiany polityki zdrowotnej dotyczącej tego naturalnego, lecz często stygmatyzowanego etapu życia kobiet.

„Kiedy nie masz już ciężarów do dźwigania, ale wciąż masz siłę, by walczyć” – napisała na Instagramie, podsumowując ducha walki, który ją charakteryzuje. Dla niej ten okres nie jest końcem, ale nowym początkiem, „odrodzeniem”, jak powiedziała wcześniej w wywiadzie dla „Marie Claire”: mówi, że teraz czuje się silniejsza i bardziej spełniona niż kiedykolwiek.

Gwiazda, która inspiruje do nowego spojrzenia na wiek

Halle Berry z dumą mówi, że często jest „najstarszą w pokoju”. Ten status wcale nie jest dla niej ciężarem, wręcz przeciwnie – daje jej poczucie pewności siebie i wolności. Zapewnia, że nie stara się już zadowolić innych ani sprostać ich oczekiwaniom, uosabiając w ten sposób w pełni akceptowaną dojrzałość, wolną od ograniczeń. Jej postawa, będąca połączeniem humoru i szczerości, inspiruje tysiące kobiet do odzyskania swojej siły w każdym wieku.

Łącząc odważne wybory modowe z mocnym przesłaniem, Halle Berry na nowo definiuje znaczenie starości. Jej występ topless pod marynarką nie był jedynie modowym manifestem, ale wizualnym manifestem kobiety, która odrzuca tabu i podkreśla swoją siłę. Swoim przesłaniem udowadnia, że menopauza nie jest ani powodem wstydu, ani końcem, lecz etapem odrodzenia i samopotwierdzenia.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Jego samochód zepsuł się po ciężkim dniu i nie spodziewał się, że ta gwiazda mu pomoże.
Article suivant
„Wzniosła kobieta”: 53-letnia Gwyneth Paltrow rozpala media społecznościowe swoją elegancją

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Wzniosła kobieta”: 53-letnia Gwyneth Paltrow rozpala media społecznościowe swoją elegancją

Gwyneth Paltrow po raz kolejny udowadnia, że wyrafinowanie i glamour można połączyć z prostotą. Założycielka Goop i twórczyni...

Jego samochód zepsuł się po ciężkim dniu i nie spodziewał się, że ta gwiazda mu pomoże.

Buku, amerykański muzyk indie, przechodzi trudny okres i musi przeprowadzić się do kolejnego etapu, gdy jego samochód psuje...

Rihanna ujawnia nieoczekiwaną stronę swojego życia na Barbadosie

Z okazji 59. Dnia Niepodległości Barbadosu, Rihanna dała swoim fanom wyjątkowy wgląd w swoje życie jako matki i...

Jessica Biel pokazuje trening ramion i pleców

Jessica Biel, znana z roli w serialu „Lepsza siostra”, niedawno podzieliła się z nami bardzo oczekiwanym fragmentem swojego...

„Mam 36 lat i nie mam dzieci”: ta aktorka łamie tabu

We fragmencie swojego wystąpienia w podcaście „Know Thyself” amerykańska aktorka i piosenkarka Lucy Hale stwierdza po prostu: ma...

Elegancka Sofía Vergara (53 lata) robi furorę w białej sukience

Sofía Vergara niedawno wzbudziła sensację na urodzinach przyjaciółki, pojawiając się w białej jedwabnej sukience Laury Basci. Delikatna sukienka...

© 2025 The Body Optimist