Na plaży Jessica Alba błyszczy w dwuczęściowym stroju.

Słońce, miłość i odrobina sztuki: oto idealny koktajl, który Jessica Alba zaoferowała swoim fanom z okazji Walentynek. Amerykańska aktorka, modelka i przedsiębiorca niedawno udostępniła zdjęcia ze swojego pobytu w Miami ze swoim partnerem, amerykańskim aktorem kolumbijsko-meksykańskiego pochodzenia, Dannym Ramirezem, łącząc romantyczną atmosferę z pewnym siebie stylem.

Artystyczne spojrzenie na piasek

Wśród zdjęć udostępnionych na Instagramie, Jessica Alba przykuwała wzrok plażowym strojem z abstrakcyjnym czarno-białym wzorem, przypominającym pociągnięcia pędzla. Naturalne fale jej włosów i prosta biżuteria dodały jej odrobiny swobodnej elegancji, wiernej jej wrodzonemu wyczuciu stylu.

Czułość i współudział w każdej chwili

Aktorka nie tylko pochwaliła się swoim wyglądem; dała też swoim obserwatorom czuły ukłon. Na jednym ze zdjęć, które stało się viralem, widzimy amerykańskiego aktora kolumbijsko-meksykańskiego pochodzenia, Danny'ego Ramireza, całującego ją w policzek, w identycznych czapkach. Na innym trzyma tabliczkę z napisem najbardziej romantyczne pytanie miesiąca: „Czy zostaniesz moją Walentynką?”.

Dyskretna, ale bliska para

Od czasu sformalizowania związku jesienią 2025 roku, Jessica Alba i Danny Ramirez prezentują się jako zżyta para. Ich wyjazd do Miami jest dowodem tej wspaniałej chemii. Jessica Alba podpisała swój post błyskotliwym „Miami minuta ❤️‍🔥” , idealnie oddając ducha ich podróży.

Między osobistymi projektami i chwilami spędzonymi z partnerem, Jessica Alba promienieje, udowadniając, że łagodność może odrodzić się po przeciwnościach losu. Jej zaraźliwa radość życia i niepowtarzalny styl wciąż urzekają fanów na całym świecie.