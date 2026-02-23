Dyskretne przekłuwanie twarzy łyżwiarza intryguje widzów.

Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 Alysa Liu oczarowała publiczność czymś więcej niż tylko gracją na lodzie. Zdobywając złoty medal w programie dowolnym dla Stanów Zjednoczonych, amerykańska łyżwiarka figurowa zwróciła uwagę również nieoczekiwanym szczegółem: biżuterią (piercingiem) ukrytą za promiennym uśmiechem.

Ukryty klejnot za uśmiechem

Kiedy Alysa Liu uniosła ręce w geście zwycięstwa na podium, kamery uchwyciły subtelny metaliczny błysk między jej górną wargą a zębami. Wielu początkowo pomyliło go z akcesorium dentystycznym, zanim odkryło, że to piercing znany jako „buźka”. Ten element biżuterii, umieszczony na wędzidełku górnej wargi (małym więzadle łączącym wargę z dziąsłem), jest praktycznie niewidoczny w spoczynku. Staje się widoczny dopiero po szerokim uśmiechu lub wybuchu śmiechu, niczym sekretny szczegół ujawniany jedynie w geście radości. Idealny akcent stylistyczny dla sportowca o tak zaraźliwym uśmiechu.

W zależności od anatomii danej osoby i długości wybranej biżuterii, piercing ten może sięgać mniej lub bardziej nisko na przednie zęby. Niektóre kolczyki ledwo dotykają linii siekaczy i pozostają bardzo dyskretne, podczas gdy inne opadają nieco niżej i stają się bardziej widoczne, gdy uśmiech się poszerza, jak u Alysy Liu. W związku z tym jego wygląd naturalnie się zmienia: ledwo widoczny w nieśmiałym uśmiechu, bardziej odbija światło podczas serdecznego śmiechu. Ta subtelna gra między dyskrecją a blaskiem dodaje mu uroku – to niemal sekretna biżuteria, ujawniająca się dopiero w najjaśniejszych momentach.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Alysa Liu (@alysaxliu)

Odrobina domowej śmiałości

Co było najbardziej zaskakujące? Alysa Liu zrobiła to sama. W wywiadzie dla TMJ4 News łyżwiarka figurowa ujawniła, że przekłuła sobie wargę dwa lata wcześniej. „Poprosiłam siostrę, żeby trzymała moją wargę, kiedy patrzyłam w lustro, a potem po prostu przekłułam ją igłą” – opowiadała ze śmiechem. Gest ten doskonale odzwierciedla jej wolną i kreatywną osobowość.

Choć anegdota może wydawać się zabawna, nie jest to w żadnym wypadku przykład godny naśladowania. Przekłuwanie ciała niesie ze sobą realne ryzyko, zwłaszcza w obrębie ust. Ten obszar jest szczególnie wrażliwy i narażony na działanie bakterii: infekcja może rozwinąć się szybko, nie wspominając o ryzyku krwawienia, uszkodzenia wędzidełka wargi czy komplikacjach związanych z nieprawidłowym gojeniem. Każdy, kto rozważa piercing, powinien koniecznie udać się do licencjonowanego studia piercingu, które przestrzega surowych standardów higieny i używa sterylnego sprzętu jednorazowego użytku. Przekłuwanie ciała nigdy nie jest sprawą błahą – a tym bardziej jamy ustnej – i należy do niego podchodzić z powagą i ostrożnością.

Zdecydowanie „alternatywny” podpis

Alysa Liu chętnie opisuje swój styl jako „alternatywny”. Pomiędzy kolczykami i kolorowymi pasemkami, każdy szczegół zdaje się opowiadać historię. „Jak słoje drzewa, co roku chcę dodać nową aureolę wokół moich włosów” – wyjaśnia. Jej wybory estetyczne odzwierciedlają silną osobowość i chęć wyrażania siebie poza konwencjami tradycyjnego łyżwiarstwa figurowego.

Alysa Liu udowadnia, że sportowa doskonałość i indywidualność mogą iść w parze. Jej wyjątkowy uśmiech, symbol zwycięstwa i indywidualności, ilustruje nowe pokolenie sportowców: utalentowanych i dumnych z tego, że mogą podkreślać swoją indywidualność zarówno na lodzie, jak i poza nim.