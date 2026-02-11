Search here...

„Moje ciało się zmieniło”: 46-letnia Kelly Brook akceptuje swoje ciało w szeroko komentowanej sesji zdjęciowej

Fabienne Ba.
Zbliżając się do pięćdziesiątki, brytyjska modelka i aktorka Kelly Brook pozowała do serii zdjęć, prezentując swoje ciało i omawiając jego ewolucję z życzliwością i pewnością siebie. Ta fotograficzna chwila ożywiła dyskusje na temat samoakceptacji i reprezentacji tak zwanych dojrzałych ciał.

Szczere spojrzenie na ewolucję ciała

Kelly Brook wyjaśnia w tej nowej sesji zdjęciowej, że nie wygląda już tak, jak dwadzieścia lat temu i chce pokazać, bez żadnych filtrów, zmiany, jakie zaszły w jej ciele na przestrzeni lat. Podkreśla, jak ważne jest, aby nie retuszować zdjęć w celu ukrycia tych naturalnych przemian, podkreślając, że eksponowanie swojego ciała jest sposobem na potwierdzenie, że czuje się dobrze jako kobieta po czterdziestce.

Podejście oparte na pozytywnym podejściu do ciała w centrum dyskusji

Inicjatywa Kelly Brook wpisuje się w ruch określany jako body positive, którego celem jest celebracja wszystkich typów sylwetki bez podporządkowywania się surowym standardom piękna. Postawa ta wpisuje się w kontekst medialny, w którym regularnie dyskutuje się o normach dotyczących wizerunku ciała i gdzie coraz częściej oczekuje się bardziej zróżnicowanego sposobu jego reprezentacji w mediach.

Reakcje i opinie opinii publicznej

Publikacja zdjęć i komentarze Kelly Brook wywołały szereg reakcji, a wielu chwaliło jej szczerość i przesłanie akceptacji. Dla niektórych obserwatorów pokazanie tak zwanego dojrzałego ciała takim, jakie jest naprawdę, pomaga poszerzyć perspektywę piękna, wykraczającą poza presję szczupłej sylwetki czy wiecznej młodości, często cenionych w branży rozrywkowej.

Gest Kelly Brook jest przez niektórych odbierany jako coś więcej niż zwykła sesja zdjęciowa. Niektórzy uważają, że jest to potwierdzenie, iż zmysłowość i ciało nie ograniczają się do konkretnego wieku lub standardów estetycznych, ale można ich doświadczać i celebrować na każdym etapie życia.

Ostatecznie taka postawa przyczynia się do szerszej dyskusji na temat poczucia własnej wartości, różnorodności ciał i sposobu ich przedstawiania w mediach, zwłaszcza w przypadku kobiet, które od dawna są osobami publicznymi.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
