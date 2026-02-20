Search here...

„Zawsze jesteśmy mylone”: podobieństwo między tymi dwiema aktorkami doprowadza internautów do szału

Shailene Woodley i Grace Van Patten, dwie wschodzące gwiazdy amerykańskiej aktorki, wywołują szum medialny swoim uderzającym podobieństwem, co wprawia fanów w konsternację. W niedawnym wywiadzie gwiazda „Niezgodnej” sama nazwała Grace Van Patten swoją „bliźniaczką”, potwierdzając, że obie uważają te powtarzające się pomyłki za zabawne.

Podobieństwo, które istnieje od czasów, kiedy jeszcze istniało.

Shailene Woodley i Grace Van Patten mają falowane brązowe włosy i figlarny uśmiech, który sprawia, że na zdjęciach wyglądają niemal identycznie. Podczas promocji drugiego sezonu serialu „Paradise” Shailene zaśmiała się, gdy reporterka zapytała: „Za każdym razem, gdy się widzimy, mówimy do siebie »Hej bliźniaczko!«, bo wszyscy to zauważają. Ciągle jesteśmy mylone ”. Grace, gwiazda serialu „Tell Me Lies”, zażartowała już na ten temat w podcaście „ Call Her Daddy ”, przyznając, że w początkach kariery często mylono ją z Shailene.

Fani szaleją w mediach społecznościowych

Internet eksplodował reakcjami: „Kiedy pierwszy raz zobaczyłem Grace, pomyślałem, że to Shailene” – napisał jeden z użytkowników, a inny zasugerował: „Powinny zagrać siostry!”. Pod nagraniami wywiadu pojawiły się komentarze w stylu: „Są tak podobne, że to szaleństwo” lub „Grace gra Shailene 10 lat temu”. To podobieństwo bawiło i intrygowało, zwiększając rozpoznawalność obu aktorek.

Kariery równoległe i obiecujące

Shailene Woodley, ikona lat 2010. dzięki serialom „Niezgodna” i „Gwiazd naszych wina”, przygotowuje swój powrót w „Raju”. Grace Van Patten z kolei odnosi sukces w serialu „Kłamstwa”, który został anulowany po trzech sezonach, ale pozostawił niezatarte wrażenie. Oprócz fizycznego podobieństwa, obie aktorki łączy również intensywny styl gry, w którym wrażliwość przedkłada się nad wyrafinowanie.

Shailene Woodley ugruntowała swoją pozycję jako twarz pokolenia, grając bohaterki jednocześnie silne i głęboko ludzkie, dalekie od tradycyjnych hollywoodzkich archetypów. Grace Van Patten z kolei podąża za tą tradycją, jednocześnie ją aktualizując. Ich sukcesy świadczą o tym, że publiczność ma apetyt na twarze, które wydają się znajome, a przez to głęboko wiarygodne.

Krótko mówiąc, podobieństwo między Shailene Woodley i Grace Van Patten przekracza granice pokoleń aktorek i tworzy nieoczekiwany viralowy fenomen. Dowód na to, że czasem jedno spojrzenie może połączyć dwa talenty i rozpalić internet!

Piosenkarka swoim „kocim wzrokiem” zachwyca swoich fanów

