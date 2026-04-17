Modelka Emily Ratajkowski wyznacza trendy na rok 2026 dzięki temu czerwonemu kostiumowi plażowemu.

Na słonecznej plaży Emily Ratajkowski pojawia się ponownie w czerwonym kostiumie kąpielowym, który podkreśla jej figurę. Wybór tego jednoczęściowego stroju plażowego jest idealnie dopasowany do silnego powrotu tego stylu na plaże lata 2026.

Charakterystyczny element sezonu

Jednoczęściowe kostiumy kąpielowe, często z odkrytymi plecami lub wycięciami, mają być must-have'em kolekcji na lato 2026. Łączą w sobie estetykę retro, nawiązującą do lat 60. i 70., z zdecydowanie współczesnymi liniami, bawiąc się koronkami, taśmami i prześwitującymi efektami. Amerykańska modelka, aktorka i pisarka Emily Ratajkowski, szefowa swojej marki Inamorata, uosabia ten trend od kilku sezonów.

Czerpie inspirację ze świata klasycznych strojów kąpielowych, zarówno eleganckich, jak i wyrafinowanych, oferując szeroką gamę projektów o wyrazistych krojach. W jej kreacjach często królują intensywne kolory, takie jak czerwień, czerń czy bordo, które podkreślają sylwetkę, zachowując jednocześnie pewną stylistyczną lekkość.

Dlaczego jednoczęściowa czerwona moneta wywołuje takie poruszenie?

W szczególności czerwień to kluczowy kolor strojów plażowych w 2026 roku, pojawiający się w kolekcjach największych marek, a także w projektach projektantów, takich jak Inamorata. Noszony jako strój jednoczęściowy, kolor ten dodaje ekstrawagancji i asertywności, co tłumaczy jego atrakcyjność dla modelek i influencerek, poszukujących szykownego, wakacyjnego looku. Oprócz wizerunku godnego gwiazd, ten fason spełnia również wymagania dotyczące wygody: ten jednoczęściowy krój zapewnia większe zakrycie niż inne fasony, a jednocześnie charakteryzuje się starannie zaprojektowaną sylwetką.

Wybierając ten czerwony kostium kąpielowy, Emily Ratajkowski potwierdza trend, który już się rozpoczął: powrót do jednoczęściowego stroju, w śmiałej i nowoczesnej odsłonie. Łącząc w sobie wygodę, estetykę retro i samoekspresję, ten model ma szansę stać się nieodzownym elementem garderoby lata 2026.