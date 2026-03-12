Kim jest Teagan Croft, australijska aktorka, która ma zagrać rolę „Roszpunki” w filmie?

Od kilku tygodni nazwisko Teagan Croft pojawia się w dyskusjach na temat ewentualnej aktorskiej adaptacji filmu animowanego „Zaplątani”. Australijska aktorka jest podobno wśród kandydatów branych pod uwagę do roli długowłosej bohaterki. Chociaż nie ogłoszono oficjalnie tego wyboru, zainteresowanie wzbudzone jej nazwiskiem na nowo rozbudziło ciekawość dotyczącą jej kariery.

Aktorka, którą odkryto w bardzo młodym wieku dzięki telewizji

Australijska aktorka Teagan Croft urodziła się w kwietniu 2004 roku w Sydney. Swoją karierę rozpoczęła w młodym wieku, początkowo występując w australijskich produkcjach teatralnych. Szersze uznanie zyskała w 2018 roku, dołączając do obsady serii komiksów DC Comics „Titans”. W tej adaptacji komiksowego uniwersum wciela się w Rachel Roth, znaną również jako Raven, nastolatkę o nadprzyrodzonych mocach. Ta rola przyniosła jej międzynarodową sławę i ugruntowała jej reputację w branży filmowej i telewizyjnej.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez teagan croft (@teagancroft)

Kariera, która rozszerza się na film i serial telewizyjny

Po roli w filmie „Titans” Teagan Croft kontynuowała karierę w różnych projektach telewizyjnych i filmowych. Wystąpiła między innymi w filmie Netflixa „True Spirit” (2023), opowiadającym historię australijskiej żeglarki Jessiki Watson. W tym filmie fabularnym wciela się w rolę młodej sportsmenki, która jako najmłodsza osoba samotnie opłynęła świat. Ta rola pomogła jej ugruntować swoją pozycję w branży filmowej i poszerzyć grono odbiorców.

Krążą plotki o adaptacji „Zaplątanych”

Od pewnego czasu w wielu mediach i dyskusjach internetowych pojawia się wątek możliwości aktorskiej adaptacji filmu animowanego „Zaplątani” z 2010 roku. W tym kontekście fani i niektórzy obserwatorzy regularnie wymieniają Teagan Croft jako aktorkę, która mogłaby pasować do tej roli. Nie ogłoszono jednak oficjalnego potwierdzenia obsady potencjalnej adaptacji ani udziału aktorki.

Młoda aktorka, za którą podąża nowe pokolenie fanów

Dzięki rolom w popularnych serialach i międzynarodowych produkcjach Teagan Croft stopniowo zdobyła znaczącą rzeszę fanów. Jej obecność w mediach społecznościowych i występy w projektach skierowanych do młodszej publiczności również przyczyniają się do wzrostu jej rozpoznawalności. Choć plotki na temat „Zaplątanych” pozostają niepotwierdzone, świadczą one o rosnącym zainteresowaniu jej karierą.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez teagan croft (@teagancroft)

Krótko mówiąc, Teagan Croft należy do nowego pokolenia australijskich aktorek, które zyskują na popularności w Hollywood. Odkryta w serialu „Titans”, a następnie w filmie „True Spirit”, konsekwentnie buduje swoją karierę w filmie i telewizji. Plotki umieszczające ją wśród potencjalnych kandydatek do roli w „Zaplątanych” świadczą o rosnącym zainteresowaniu jej karierą, mimo że nie ogłoszono jeszcze oficjalnego stanowiska.