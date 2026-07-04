Nowy wygląd Ester Expósito przyciąga uwagę, nawet Kyliana Mbappé

Hiszpańska aktorka Ester Expósito udostępniła na Instagramie serię zdjęć, prezentując nową, szykowną i modną stylizację. Post zachwycił jej obserwatorów i wywołał znaczący komentarz ze strony piłkarza Kyliana Mbappé.

Modny dwukolorowy wygląd

W tej serii zdjęć Ester Expósito wybrała dwuczęściowy zestaw w odcieniach szarości i czerni. Aktorka miała na sobie krótki top z dekoltem bardot i krótkimi bufiastymi rękawami, zestawiony z pasującą, zwiewną spódnicą midi. Czarne pantofle na obcasie i okulary przeciwsłoneczne dopełniały całość, tworząc idealne połączenie szyku „biurowej syreny” z bardzo modnym, zalotnym stylem. Prosty, a zarazem elegancki zestaw, perfekcyjnie wykonany.

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Godny uwagi komentarz Kyliana Mbappé

Wśród licznych reakcji, jeden komentarz szczególnie się wyróżniał: komentarz francuskiego piłkarza Kyliana Mbappé, który zostawił pod postem emoji serca. Ten drobny gest wystarczył, by wywołać reakcję internautów, zwłaszcza że niedawno powiązano nazwiska obu osób.

Aktorka i ikona mody

Poza tym wyglądem Ester Expósito potwierdza swój status ikony mody. Odkryta w popularnym serialu „Elite”, hiszpańska aktorka zyskała miano postaci śledzonej przez pryzmat swoich wyborów strojowych, zarówno na czerwonym dywanie, jak i w mediach społecznościowych. Regularnie pojawiając się na wybiegach, często inspiruje miliony obserwujących.

W tej dwukolorowej stylizacji Ester Expósito prezentuje się szykownie i modnie. Łącząc styl „biurowej syreny” z nutą kokieterii, aktorka potwierdza swoje wyczucie stylu – i talent do wywoływania szumu, nawet w komentarzach. Nic dziwnego, że z pewnością zachwyci to jej fanów.