61-letnia modelka Paulina Porizkova dzieli się fragmentem swojego ślubu

Czesko-szwedzko-amerykańska modelka i aktorka Paulina Porizkova pokazała fragment swojego ślubu z komikiem Jeffem Greensteinem, który odbył się nad jeziorem we Włoszech. W idyllicznej scenerii i inspirowanej wodą sukni, Paulina Porizkova zaoferowała swoim obserwatorom moment zarówno elegancki, jak i wzruszający.

Plisowana sukienka inspirowana wodą

Na ten wyjątkowy dzień Paulina Porizkova wybrała suknię godną tej okazji. W pełni plisowany projekt inspirowany był wodą, nawiązując do scenerii ceremonii nad jeziorem. Kreacja pełna płynności i ruchu, której plisy przywodzą na myśl fale na wodzie. Wybór zarówno poetycki, jak i wyrafinowany, idealnie harmonizujący z naturalnym otoczeniem tego włoskiego ślubu.

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Sielankowa sceneria we Włoszech

Para złożyła przysięgę małżeńską w prawdziwie sielankowej scenerii. Ślub odbył się nad brzegiem włoskiego jeziora, w romantycznej i spokojnej scenerii, idealnej do celebrowania miłości. Spektakularne widoki i relaksująca atmosfera sprawiły, że to miejsce było idealną scenerią dla tego intymnego wydarzenia. Wybór ten odzwierciedla pragnienie pary, aby przeżyć tę chwilę w otoczeniu, które będzie zarówno piękne, jak i regenerujące.

Nowy rozdział w wieku 61 lat

Za tym ślubem kryje się piękna historia. Paulina Porizkova i Jeff Greenstein poznali się na początku 2023 roku. To małżeństwo otwiera nowy rozdział w życiu Pauliny Porizkovej. Od dawna znana ze swojej kariery, ale także z otwartości na starzenie się i samoakceptację, uosabia pewną ideę spełnienia w każdym wieku. Dzieląc się tą chwilą, po raz kolejny udowadnia, że nigdy nie jest za późno, by doświadczyć nowego szczęścia.

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W swojej inspirowanej wodą sukni, idyllicznej scenerii i wzruszającej historii miłosnej Paulina Porizkova udowadnia, że szczęście można znaleźć w każdym wieku. Nic dziwnego, że z pewnością zachwyci to jej fanów.