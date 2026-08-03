Po tym, jak spotkała się z krytyką dotyczącą jej wyglądu, modelka otworzyła się na temat swojego ciała po porodzie.

Léa Michel
Illustration : Yuliya Yankovskaya / Design by Magnific

Dziesięć miesięcy po narodzinach czwartego dziecka, południowoafrykańsko-niemiecka modelka i influencerka Nara Smith podzieliła się refleksją na temat nieoczekiwanego zwrotu wydarzeń. W październiku 2025 roku opublikowała zdjęcie siebie tuż po porodzie. Reakcja była natychmiastowa i powszechna: niektórzy uznali to za nieosiągalny ideał, który mógłby wywołać porównywanie młodych matek.

Czego nie pokazało zdjęcie

Zaproszona do podcastu „Call her Daddy” 29 lipca 2026 roku, Nara Smith przedstawiła inne spojrzenie na zdjęcie. Wspominała, że „płakała tego samego ranka”, „nie mieściła się już w żadne ze swoich zwykłych spodni” i „była cięższa niż wskazywała na to jej waga”. Chociaż zdjęcie przedstawia ją jako osobę podporządkowującą się dominującym standardom piękna – szczupłą sylwetkę, makijaż, elegancki, swobodny strój – i tym samym nie odzwierciedlającą znacznie bardziej zróżnicowanej rzeczywistości ciał po porodzie, to zdjęcie – według niej – nie do końca odzwierciedlało jej ówczesne doświadczenia.

Jeden szczegół, który zmienia obraz kontrowersji: zdjęcie nie odzwierciedlało jej rzeczywistego stanu, lecz zamrożoną chwilę, zinterpretowaną następnie jako przedstawienie, co groziło rozbudzeniem oczekiwań dalekich od doświadczeń wielu młodych matek.

Publikacja pomyślana jako link, a nie demonstracja

Modelka i influencerka Nara Smith wyjaśnia, że jej intencją było przemówienie do matek, które po porodzie nie rozpoznały już siebie. W podpisie, który wówczas zamieściła, opisała „ciało, które się zmienia i rozciąga”, i dodała, że „długo próbowała przywrócić mu wygląd sprzed ciąży, zanim w końcu z tego zrezygnowała”. Teraz mówi, że jest dumna z osiągnięć swojego ciała.

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Apel o zaprzestanie porównań

To sedno jej argumentacji. Nara Smith zwraca uwagę, że proces rekonwalescencji po porodzie różni się znacząco w zależności od osoby: niektóre kobiety „odzyskują figurę”, inne nie; u niektórych pojawiają się rozstępy, u innych nie. Namawia kobiety do wspierania się nawzajem w tym czasie, niezależnie od sytuacji, i podkreśla potrzebę współczucia dla siebie po tak przełomowym wydarzeniu.

Okres naznaczony innymi próbami

W tym samym wywiadzie Nara Smith opowiada o lęku poporodowym, którego doświadczyła po poprzednim porodzie, oraz o diagnozie raka u jednej z córek. Wyjaśnia, że postanowiła podzielić się tym doświadczeniem, mając nadzieję, że inne rodziny poczują się mniej odizolowane, i ogłosiła, że po zakończeniu leczenia u dziecka nastąpiła remisja.

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Ta relacja uwypukla napięcie nieodłącznie związane z mediami społecznościowymi: zdjęcie opublikowane w celu nawiązania kontaktu może być postrzegane jako standard, do którego należy dążyć. Nara Smith, szczegółowo opisując to, czego nie ukazywało zdjęcie, przypomina nam, że zdjęcie poporodowe nie oddaje w żaden sposób towarzyszącego mu doświadczenia.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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