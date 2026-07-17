„Starzenie się to dobra rzecz”: aktorka Olivia Wilde świętuje korzyści płynące z wieku

Wbrew presji zachowania wiecznej młodości, Olivia Wilde w pełni akceptuje upływ czasu. W wywiadzie dla „Rolling Stone” irlandzko-amerykańska aktorka, producentka, reżyserka i scenarzystka opowiadała o radościach starzenia się i nieoczekiwanych korzyściach, jakie przynosi jej doświadczenie. To odświeżająca perspektywa, odejście od utartych schematów.

„Z wiekiem dzieje się coś wspaniałego.”

Zapytana o swój związek z czasem, aktorka nie kryła entuzjazmu. „Naprawdę wierzę, że z wiekiem dzieje się coś wspaniałego” – wyznała. Nie postrzega lat jako straty, lecz raczej jako zysk: spokojniejszą perspektywę na swój zawód i życie. To przekonanie wyraża jednoznacznie, w czasach, gdy wielu woli unikać tego tematu.

Doświadczenie jako źródło spokoju

Według niej zmienił się przede wszystkim lęk, który towarzyszył jej początkom. „Wykonuję tę pracę od dwudziestu lat. Odczuwam autentyczną ciekawość świata, bez dręczącego lęku przed koniecznością «sukcesu»” – wyjaśnia Olivia Wilde. Zdanie, które idealnie podsumowuje jej stan umysłu: doświadczenie dało jej swobodę eksploracji, bez ciągłej presji udowadniania swojej wartości. Luksus, który może zapewnić tylko czas.

Wiadomość, która idzie pod prąd

W branży, która często skupia się na młodości i stawia kobietom wysokie wymagania, to przesłanie jest wyjątkowe. Celebrując korzyści płynące z wieku, Olivia Wilde oferuje cenny, alternatywny model, doceniając doświadczenie, ciekawość i pewność siebie nabyte z biegiem lat. Przesłanie to rezonuje daleko poza światem kina, w czasach, gdy wiele kobiet odczuwa presję, by „dobrze się starzeć”.

Artysta o wielu talentach

Ten krok wstecz wynika również z bogatej i różnorodnej kariery aktorki. Po debiucie na ekranie około dwadzieścia lat temu, Olivia Wilde przeszła za kamerę, ugruntowując swoją pozycję jako reżyserka. Ta podwójna kariera świadczy o jej zdolności do samorealizacji – i niewątpliwie o ciekawości, o której mówi z takim entuzjazmem.

Celebrując radość starzenia się, Olivia Wilde przekazuje jasny i wyzwalający przekaz. Według niej lata niczego nie uszczuplają: wręcz przeciwnie, przynoszą spokój, ciekawość i wolność. To zaproszenie do postrzegania upływu czasu nie jako zagrożenia, lecz jako prawdziwego skarbu.