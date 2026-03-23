Na plaży ta cheerleaderka prezentuje swoją figurę w stroju „syreny”

Na plaży na Hawajach cheerleaderka drużyny Dallas Cowboys, Kleine Powell, prezentuje swoją figurę w ultrakolorowym stroju. Na wakacje po sezonie przyjęła wizerunek „syreny” – zdaniem internautów jest to urzekające.

Żywy strój i spódnica w stylu boho

Na zdjęciu karuzeli Kleine Powell pozuje w jaskrawej kreacji – turkusowej, koralowej i elektryzującej purpurze – która podkreśla jej figurę. Do tego podstawowego stroju dodaje długą, zwiewną białą spódnicę, która otula jej nogi, gdy wspina się po skałach, z rozbijającym się w tle Oceanem Spokojnym. Podpis pod zdjęciem brzmi: „Mam na sobie długą spódnicę, żeby ukryć fakt, że jestem syreną! 🐚”.

Zdjęcia solowe uchwycą jej „figlarną” energię: falujące włosy na słonym wietrze, błyszczące spojrzenie w stronę horyzontu, jej sylwetkę rozświetloną zachodzącym słońcem. Kleine Powell, była tancerka Uniwersytetu Kentucky i weteranka cheerleaderek Dallas Cowboys (DCC), znana z serialu dokumentalnego Netflixa „America's Sweethearts”, przekształca plażę w bajkową scenerię.

Uwielbiający fani: „Prawdziwa syrena!”

Komentarze zalewają nas miłością. Cheerleaderka Ava Marie Lahey wykrzykuje: „Dziewczyno z wyspy!!! 😍”. Cheerleaderka Reece Weaver dodaje : „Najsłodsza 🌺” . Fani dorzucają: „Błyszczysz!” i „Elegancka nawet na piasku”.

Krótko mówiąc, Kleine Powell udowadnia, że wakacje posezonowe idą w parze z naturalną elegancją. Ten syreni look, połączenie kolorowych strojów i zwiewnych póz, cieszy się ogromnym powodzeniem: fani i koleżanki z drużyny koronują ją na „królową plaż” i „niekwestionowaną syrenę DCC”.