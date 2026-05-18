Sienna Miller, 44-latka, opowiada o wyzwaniach macierzyństwa po narodzinach trzeciego dziecka.

Léa Michel
Screen Sienna Miller dans l’émission « The Tonight Show » / YouTube

Trzy tygodnie po urodzeniu trzeciego dziecka, brytyjsko-amerykańska aktorka Sienna Miller zaliczyła znaczący występ w programie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 14 maja 2026 roku. Przed kamerą z poruszającą szczerością opowiedziała o realiach macierzyństwa: nastolatce, małym dziecku i noworodku. Pomiędzy zmęczeniem, śmiechem i wzruszeniem, jej relacja oferowała wgląd w niesfiltrowane macierzyństwo, dalekie od wypolerowanych wizerunków, jakie czasem prezentuje hollywoodzki blichtr.

Powrót na scenę zaledwie trzy tygodnie po porodzie

Kiedy Jimmy Fallon ją powitał, sam gospodarz nie mógł uwierzyć, że stoi tam, uśmiechnięta, zaledwie 21 dni po porodzie. „To szaleństwo móc składać zdania w całość i nosić sukienkę” – zwierzyła się, na wpół rozbawiona, na wpół oszołomiona, żartobliwie nawiązując do swojej słynnej „piżamowej furtki”. Kiedy gospodarz żartobliwie zapytał, czy w ogóle wie, gdzie jest, odpowiedziała wybuchem śmiechu: „Nie mam pojęcia”. Odpowiedź ta subtelnie oddaje delikatną mgłę, w której znajduje się wiele młodych matek w dniach po porodzie.

„Katastrofalny” lot transatlantycki, który stał się objawieniem

W centrum wywiadu Sienna Miller wspomina o długim locie, który odbyła dzień wcześniej z małym dzieckiem i noworodkiem. „Powiedziałabym, że z nastolatkiem było najtrudniej, aż do tego transatlantyckiego lotu z moim małym dzieckiem i noworodkiem. Teraz maluch wygrywa bezapelacyjnie. To była absolutna katastrofa. Nie było mowy o negocjacjach” – opowiada.

Z rozbrajającą szczerością Sienna Miller opisuje również ciężkie spojrzenia innych pasażerów, płaczące niemowlę i wrzeszczące dziecko. „Doszłam do kolejki imigracyjnej i zemdlałam” – zwierza się. To uniwersalna scena, którą wiele matek rozpozna.

W tej zabawnej i szczerej opowieści Sienna Miller oferuje rzadki wgląd w macierzyństwo, takie, jakie jest „naprawdę” doświadczane: pełne wątpliwości, chwilami łez, ale przede wszystkim ogromnej miłości. Dzieląc się swoimi codziennymi anegdotami, pomaga znormalizować trudności, z jakimi boryka się tak wiele matek, znanych czy nie, i przypomina nam, że poza blaskiem fleszy, doświadczenie rodzicielstwa pozostaje uniwersalne. Jej słowa są cenne i rezonują niczym powiew autentyczności.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
„Lepiej jej w tym niż u mężczyzn”: 56-letnia Jennifer Lopez na nowo odkrywa obszerne garnitury
Czerwona sukienka modelki Belli Hadid oczarowała internautów

