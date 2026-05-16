Zara Larsson tworzy wyrazisty wygląd z różowym, cekinowym biustonoszem i robi furorę

Fabienne Ba.
Szwedzka piosenkarka i autorka tekstów Zara Larsson nadal prezentuje swój popowy styl, prezentując coraz bardziej wyraziste stylizacje. Na Instagramie udostępniła serię zdjęć, na których prezentuje się w jaskrawym stroju, co szybko spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem fanów.

Różowy i błyszczący wygląd

Znana z odważnych wyborów modowych, Zara Larsson po raz kolejny postawiła na odważną i kolorową stylizację. Na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych piosenkarka znana z programu „Carry You Home” pojawia się w różowym, cekinowym bralette pod krótką, rozpiętą zieloną kurtką. Strój gra kontrastami między jaskrawymi kolorami i błyszczącymi tkaninami – estetyką silnie inspirowaną popkulturą lat 2000., ale unowocześnioną. Zdjęcia szybko wywołały liczne reakcje w internecie, a wielu użytkowników chwaliło energię i pewność siebie emanujące z piosenkarki.

Zara Larsson potwierdza swoje upodobanie do sylwetek w stylu pop

Przez lata Zara Larsson ugruntowała swoją pozycję jako artystka o bardzo wyrazistej tożsamości wizualnej. Jej wybory strojowe często odzwierciedlają muzyczny świat, który tworzy, łącząc wpływy popu, akcenty retro i odważniejsze elementy. Jej najnowszy look kontynuuje ten kolorowy i ekspresyjny kierunek estetyczny.

Lśniący róż braletki celowo kontrastuje z krótką zieloną kurtką. Dodatki również przyczyniają się do tego efektu wizualnego. Duże okulary przeciwsłoneczne, rękawiczki i świetlisty makijaż podkreślają szykowny i zdecydowany charakter stylizacji.

Post, który wywołał mnóstwo komentarzy na Instagramie

Seria zdjęć została opublikowana w karuzeli na Instagramie z podpisem nawiązującym do jej najnowszego projektu muzycznego. Zara Larsson nawiązała również do swojego niedawnego wypadu z przyjaciółmi, w swobodnej i świątecznej atmosferze. Jak to często bywa, pod postem szybko pojawiły się komentarze. Kilku obserwatorów podkreśliło równowagę między elementami vintage i nowoczesnością, a inni chwalili jej umiejętność prezentowania bardzo wizualnych elementów. Zara Larsson, regularnie korzystająca z mediów społecznościowych, często wykorzystuje Instagram do dzielenia się zarówno chwilami związanymi z muzyką, jak i bardziej osobistymi treściami modowymi.

Estetyka wierna światu piosenkarki

Ta nowa stylizacja jest spójna z wizerunkiem, który Zara Larsson wykreowała w ostatnich latach. Często stawia na dynamiczne, kolorowe sylwetki inspirowane współczesną popkulturą. Daleka od minimalistycznych stylizacji, stawia na wyraziste elementy, które odzwierciedlają jej osobowość sceniczną i świat muzyki. W tym wpisie Zara Larsson potwierdza swoje zainteresowanie modą jako przedłużeniem swojej twórczej ekspresji.

W lśniącym różowym braletce i rozpiętej kurtce, Zara Larsson po raz kolejny przykuła wzrok odważnym, kolorowym i popowym lookiem. Łącząc wpływy retro, wyraziste dodatki i świetlistą estetykę, nadal prezentuje swój styl w mediach społecznościowych, pozostając jednocześnie wierna wizualnemu uniwersum, które towarzyszy jej karierze muzycznej.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Aktorka Emilia Clarke opowiada o traumatycznych przeżyciach, które utwierdziły ją w przekonaniu, że „to koniec" jej życia.
„Wygląda jak gotka": najnowszy wygląd Lady Gagi budzi kontrowersje

