W czerwonej sukience Livvy Dunne potwierdza swój wpływ wykraczający poza sport

Zaproszona do amerykańskiego programu „The Tonight Show”, amerykańska influencerka i była gimnastyczka artystyczna Olivia Dunne (@livvydunne) przekształciła prosty występ telewizyjny w viralowy moment. Ubrana w wiśniowo-czerwoną mini sukienkę, odtworzyła kultowy wyścig z amerykańskiego serialu „Słoneczny patrol” u boku Jimmy'ego Fallona, znacznie przewyższając gospodarza w sercach publiczności.

Czerwona mini sukienka skrojona na miarę serialu

Podczas występu w programie Jimmy'ego Fallona, Olivia Dunne (@livvydunne) założyła obcisłą, wiśniowoczerwoną sukienkę mini z kwadratowym dekoltem. Sylwetka, zaprojektowana tak, by przyciągać uwagę, idealnie pasowała do nadchodzącego segmentu. Reszta jej stylizacji była celowo stonowana: małe srebrne kolczyki-koła, elegancki blond kucyk, minimalistyczny makijaż w ciepłych barwach i białe szpilki z noskiem w szpic, które dopełniały całość. Dzięki temu sukienka i cała stylizacja zyskały na znaczeniu.

Wyścig w „Słonecznym patrolu” odtworzony na planie

Kulminacyjnym momentem występu było bardzo trafne nawiązanie. Olivia Dunne i Jimmy Fallon bawili się w kultowy sprint „Słonecznego Patrolu”, ten sprint w zwolnionym tempie, który stał się prawdziwym wizualnym kodem popkultury. Prowadząca postawiła na wersję komediową, a Olivia Dunne (@livvydunne) w pełni się zaangażowała, przekształcając telewizyjny ukłon w improwizowaną sekwencję modową.

Aluzja nie była bez znaczenia: pojawienie się postaci było częścią kontekstu rebootu amerykańskiego serialu telewizyjnego „Słoneczny patrol”, w którym Olivia Dunne ma wystąpić. Choć nie miała na sobie kultowej czerwonej bluzki ratownika na planie, jej mini sukienka wizualnie nawiązywała do tej samej kolorystyki, w starannie zaplanowanej strategii prowokacyjnej.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez The Tonight Show (@fallontonight)

Sekwencja, która w ciągu kilku godzin stała się viralem

Opublikowany na Instagramie Olivii Dunne film z występu szybko zyskał popularność. W momencie pierwszej publikacji przez Mandatory, klip miał 76 200 polubień, co dowodzi, że formuła – wyrazisty strój, nawiązanie do popkultury i chemia z prowadzącą – sprawdziła się idealnie.

Zaraz potem posypały się komentarze, od podziwu dla wyglądu po entuzjazm dla nadchodzącej roli. Niektórzy internauci chwalili grę aktorską, inni komentowali opanowanie Olivii Dunne (@livvydunne), a kilku wspomniało o chęci „przeżycia rebootu dla niej”.

Wpływ wykraczający poza sport

Znana pierwotnie ze swojej kariery gimnastycznej na studiach, Olivia Dunne (@livvydunne) stopniowo ugruntowała swoją pozycję jako postać w amerykańskiej popkulturze, której działalność wykracza daleko poza zawody. Ten fragment z Jimmym Fallonem ilustruje ścieżkę, którą wytycza: osobowość zdolną dołączyć do obsady długo oczekiwanego rebootu, dotrzymać kroku talk-show emitowanym późnym wieczorem i przy okazji narzucić własną wizję mody.

W ciągu zaledwie kilku minut na planie Olivia Dunne (@livvydunne) zdołała przekształcić czerwoną minisukienkę w narzędzie narracyjne, zapowiadając nadchodzący projekt i wywołując falę reakcji w mediach społecznościowych. Fragment z Jimmym Fallonem pokazuje, że wpływ młodej kobiety nie jest już (wyłącznie) mierzony jej osiągnięciami sportowymi, ale jej umiejętnością tworzenia momentów kulturowych, które publiczność wyczekuje, dzieli i omawia.