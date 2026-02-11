Search here...

Angelina Jolie zrobiła oszałamiające wrażenie w Paryżu, mając na sobie srebrną sukienkę.

Léa Michel
Extrait du film « Mrs & Mr Smith »

Po kilku miesiącach ukrywania się, Angelina Jolie ponownie zachwyciła publiczność w Paryżu na premierze filmu „Couture”, co było jej pierwszym pojawieniem się na czerwonym dywanie w 2026 roku. Wierna swojemu ponadczasowemu wyczuciu stylu, amerykańska aktorka oczarowała fotografów i fanów w luksusowej srebrnej sukni Givenchy, zaprojektowanej przez Sarah Burton.

Elegancki powrót

Na paryskim czerwonym dywanie Angelina Jolie postawiła na minimalistyczny i wyrafinowany look, podkreślony promiennym makijażem i bujną fryzurą – prawdziwie klasyczny, a zarazem efektowny. Dzięki tej stylizacji aktorka zdaje się na nowo nawiązywać do elegancji, która zbudowała jej legendę, co stanowi daleki kontrast od bardziej stonowanych kreacji ostatnich lat.

Intensywny okres twórczy dla aktorki

Choć Angelina Jolie rzadko pojawiała się ostatnio na czerwonym dywanie, nie wynikało to z braku pracy. W ostatnich miesiącach podjęła się kilku projektów filmowych. Na przykład jesienią zagrała w filmie „Anxious People”, adaptacji powieści Fredrika Backmana, a obecnie przygotowuje się do roli w thrillerze „Sunny”, w którym gra matkę gotową zrobić wszystko, by chronić swoich synów przed baronem narkotykowym.

W przygotowaniu są również dwa inne filmy: „Maude v. Maude”, film akcji z Halle Berry w roli głównej, oraz „The Initiative”, thriller szpiegowski w reżyserii Douga Limana („Pan i Pani Smith”). Projekty te oznaczają oczekiwany powrót Angeliny do mocnych ról – gatunku, w którym mistrzowsko występowała od czasów „Salt” i „Wanted”.

Ostatecznie Angelina Jolie zdaje się zbliżać do roku 2026 z rzadko spotykaną równowagą: wdziękiem na czerwonym dywanie i siłą w wyborach zawodowych. Jej niedawny występ w Paryżu był nie tylko „momentem modowym”, ale cichym oświadczeniem: pomimo osobistych burz, Angelina Jolie pozostaje silną ikoną, potrafiącą świecić swoim blaskiem w świecie często mroczniejszym niż olśniewający.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
„Ona przesadza”: reakcja tej sportsmenki po jej zwycięstwie na igrzyskach olimpijskich jest zaskakująca
Article suivant
W wieku 43 lat Anne Hathaway stawia na elegancję i wybiera sukienkę ozdobioną piórami.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

W wieku 43 lat Anne Hathaway stawia na elegancję i wybiera sukienkę ozdobioną piórami.

Anne Hathaway niedawno zainaugurowała New York Fashion Week 2026 oszałamiająco elegancką kreacją. Amerykańska aktorka wybrała czarną suknię Ralpha...

„Ona przesadza”: reakcja tej sportsmenki po jej zwycięstwie na igrzyskach olimpijskich jest zaskakująca

Holenderska łyżwiarka szybka Jutta Leerdam, mistrzyni olimpijska w biegu na 1000 metrów w Mediolanie, zaskoczyła wszystkich – nie...

Meghan Markle powraca do stylu retro „starego Hollywood” w spektakularnej sukni i pelerynie

Meghan Markle niedawno zachwyciła wszystkich na imprezie charytatywnej w Los Angeles, gdzie zaskoczyła wszystkich wyjątkowo wyrafinowaną stylizacją. Odchodząc...

„Moje ciało się zmieniło”: 46-letnia Kelly Brook akceptuje swoje ciało w szeroko komentowanej sesji zdjęciowej

Zbliżając się do pięćdziesiątki, brytyjska modelka i aktorka Kelly Brook pozowała do serii zdjęć, prezentując swoje ciało i...

Dlaczego zdjęcie Duy Lipy z chipsami ziemniaczanymi wywołuje we Francji tak wiele dyskusji?

Brytyjsko-albańsko-kosowska piosenkarka i autorka tekstów Dua Lipa niedawno udostępniła na Instagramie zdjęcie swojego koszyka z kilkoma torebkami chipsów...

Były piłkarz reprezentacji narodowej zaskakuje akrobacją w wodzie

Laure Boulleau, była reprezentantka Francji w piłce nożnej i komentatorka Canal+, zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie akrobatyką na...

© 2025 The Body Optimist