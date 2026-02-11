Search here...

W wieku 43 lat Anne Hathaway stawia na elegancję i wybiera sukienkę ozdobioną piórami.

Léa Michel
Anne Hathaway niedawno zainaugurowała New York Fashion Week 2026 oszałamiająco elegancką kreacją. Amerykańska aktorka wybrała czarną suknię Ralpha Laurena ozdobioną piórami, co wywołało spore poruszenie w pierwszym rzędzie pokazu.

Sukienka z starannie przemyślanymi szczegółami

Na pokaz kolekcji Ralpha Laurena jesień/zima 2026 Anne Hathaway wybrała prześwitującą czarną suknię z wysokim dekoltem i rzeźbiarskim krojem. Kreacja charakteryzowała się głębokim dekoltem na plecach, sięgającym aż do dołu, a delikatne warstwy koronki tworzyły misterną grę przezroczystości. Długi tiulowy tren i asymetryczne koronkowe detale dodały kreacji haute couture. Anne Hathaway narzuciła na ramiona inspirowany stylem vintage czekoladowy szal z piórami, nawiązując do złotej ery hollywoodzkiego stylu.

Wygląd godny Mirandy Priestly

Siedząca w pierwszym rzędzie, w ogromnych czarnych okularach przeciwsłonecznych, Anne Hathaway wyglądała, jakby wyszła prosto z filmu „Diabeł ubiera się u Prady”. Jej stylizacja łączyła pewność siebie i wyrafinowanie – idealna równowaga. Jej fryzura, z luźnym przedziałkiem na boku, charakterystycznym dla milenialsów, dodawała jej nonszalanckiego charakteru, a pudroworóżowy makijaż podkreślał jej cerę. Kilka złotych ozdób – minimalistyczne kolczyki i nadgarstki ozdobione bransoletkami – dopełniało tę wyrafinowaną stylizację.

Ukłon w stronę jej powrotu do kina modowego

To pojawienie się nie mogło być bardziej aktualne: Anne Hathaway przygotowuje się do premiery filmu „Diabeł ubiera się u Prady 2”, zaplanowanej na maj. Pierwsze zdjęcia z planu już sugerują powrót Andy'ego Sachsa, bardziej pewnego siebie i stylowego niż kiedykolwiek. Niektórzy postrzegają to nawet jako formę „metodowego ubierania się” – aktorka już teraz wciela się w rolę dziennikarki, która stała się ikoną mody, przyjmując zasady nowojorskiej haute couture.

Ostatecznie, podczas Tygodnia Mody, Anne Hathaway nie tylko wywołała sensację: zaprezentowała styl. Aktorka uosabia nowy rodzaj elegancji – wyrafinowaną, asertywną i wolną od konwenansów. Nigdy nie wydawała się bliższa swojemu ekranowemu alter ego (Diabeł ubiera się u Prady): silnej kobiecie, świadomej swojej władzy i doskonale odnajdującej się w świetle reflektorów.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
