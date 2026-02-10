Były piłkarz reprezentacji narodowej zaskakuje akrobacją w wodzie

Laure Boulleau, była reprezentantka Francji w piłce nożnej i komentatorka Canal+, zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie akrobatyką na morzu, przypominając wszystkim, że jej talent piłkarski wciąż jest silny (jeśli ktokolwiek miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości). Niedawno opublikowane na jej koncie na Instagramie @laureboulleauofficiel nagranie przedstawia woleja, niemal salto, co wywołało lawinę komentarzy.

Para nożyczek odwrócona do góry nogami z łodzi

Podczas rejsu Laure Boulleau skacze wysoko, przewraca się w powietrzu i uderza piłkę perfekcyjnym, akrobatycznym kopnięciem nożycowym. Płynny i mocny ruch ląduje w wodzie, ku uciesze towarzyszy. „Ze mną rejsy nigdy nie są relaksujące, lol” – żartobliwie napisała pod filmem, który zgromadził już miliony wyświetleń i ponad 77 000 polubień.

Fani szaleją: „Złota Piłka!”

Laure Boulleau, ekspertka Canal Football Club (65 występów w reprezentacji Francji, sześciokrotna wicemistrzyni ligi francuskiej z PSG), to ikona francuskiej piłki nożnej kobiet, która potrafi zamienić zwykłą grę na plaży w viralową sensację. Reakcje napływają, mieszając podziw i humor: „Zasługuje na Złotą Piłkę!” , „Niesamowite!” , „Zawsze z klasą, nawet na morzu”. Koncentruje się na jej technicznych umiejętnościach, okrzykniętych przez wszystkich spontanicznym „golem roku”.

Krótko mówiąc, ten akrobatyczny wyczyn wodny przywodzi na myśl polot Laure'a Boulleau na boisku: technika, odwaga i uśmiech. Film, który stał się viralem z dobrych powodów – czystego talentu – i dowodzi, że wakacje mistrza nigdy nie są zwyczajne.