Ariana Grande odpowiada na krytykę swojego ciała. Jej wypowiedź wywołuje kontrowersje.

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Ariana Grande po raz kolejny wypowiedziała się przeciwko nieustannym komentarzom na temat jej wyglądu, który niektórzy internauci uznali za „zbyt szczupły”. Promując film „Wicked 2”, ponownie opublikowała stary wywiad, aby przypomnieć wszystkim, jak niebezpieczne i bolesne mogą być te uwagi, nawet jeśli twierdzą, że są wygłaszane w dobrej wierze.

Mam dość wstydu za swoje ciało

W swojej relacji na Instagramie Ariana udostępniła fragment wywiadu z 2024 roku, wyjaśniając, że dzieli się nim „jako delikatnym przypomnieniem dla wszystkich”. Wspomina w nim, że od czasów dojrzewania była pod lupą, „słysząc wszystko” o tym, co z nią nie tak, jakby jej ciało było nieustannym obiektem publicznej analizy. Podkreśla, jak trudno jest uchronić się przed tym „szumem”, dorastając pod czujnym okiem innych, zwłaszcza w branży, w której obsesyjnie skupia się na wyglądzie.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Sally 💞 (@sally)

„Zawsze jest nieprzyjemnie”, nawet w rodzinie.

Ariana podkreśla, że komentarze na temat czyjegoś ciała są natrętne, niezależnie od tego, czy pochodzą od nieznajomych w sieci, czy od bliskich przy świątecznym stole. Przytacza pozornie niewinne sformułowania – „Schudłaś, co się stało?” , „Przytyłaś, co się stało?” – które określa jako „krępujące i upokarzające”, niezależnie od kontekstu. Jej przesłanie nie dotyczy wyłącznie szczupłości: przypomina nam, że ta przemoc dotyczy również fatfobii i wszelkich form osądzania ciała.

Apel o więcej łagodności… który nie jest powszechnie akceptowany.

Dla Ariany Grande komentowanie czyjegoś wyglądu – nawet z „troski” – pozostaje problematyczne i może być niebezpieczne, zwłaszcza jeśli dana osoba zmaga się z zaburzeniami odżywiania lub problemami ze zdrowiem psychicznym. Dlatego zachęca swoich słuchaczy, aby unikali „łatwej” pokusy osądzania cudzych ciał i przedkładali empatię nad surowe osądy.

Jej przemówienie w mediach społecznościowych wywołało kontrowersje: niektórzy z zadowoleniem przyjęli „konieczne przesłanie”, inni zaś twierdzą, że „krytyka jej wyglądu byłaby sposobem na jej uratowanie”, co jest doskonałym przykładem mechanizmu piętnowania wyglądu, który potępia.

Dlaczego jego przesłanie jest ważne pomimo kontrowersji

Choć hejterzy wciąż kryją się za wymówką zdrowia, wypowiedź Ariany Grande uwypukla zjawisko, które dotyka wszystkie kobiety, zarówno te znane, jak i anonimowe. Przypominając wszystkim, że nikt nie musi usprawiedliwiać swojej wagi ani poddawać się ciągłej kontroli swojego ciała, Ariane włącza się w szerszą dyskusję na temat prawa do kontrolowania swojego wyglądu bez bycia przez niego definiowanym.

Pomijając debatę, jaką wywołuje, stanowisko Ariany Grande stanowi dobitne przypomnienie, jak napięta pozostaje dyskusja o ciele, nawet w 2025 roku. Stawiając na pierwszym miejscu słuchanie, życzliwość i szacunek dla granic każdej osoby, otwiera ona niezbędną przestrzeń do ponownego przemyślenia sposobu, w jaki mówimy – lub nie mówimy – o wyglądzie fizycznym innych ludzi. Pilnie potrzebujemy wyjść poza odruchowe reakcje automatycznych komentarzy i pielęgnować kulturę szacunku, w której ciało każdej osoby w końcu przestanie być publicznym polem bitwy spekulacji.