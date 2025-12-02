Rita Ora rozpala czerwony dywan odważną sukienką, która przypomina drugą skórę

Kosowsko-brytyjska piosenkarka, modelka i aktorka Rita Ora niedawno zwróciła na siebie uwagę na gali Fashion Awards 2025 w Londynie, pojawiając się na czerwonym dywanie w ultraobcisłej srebrnej sukience z odważnym głębokim dekoltem.

Sukienka o zachwycającym połysku

Sukienka wybrana przez Ritę Orę to dopasowany krój Ralpha Laurena, który elegancko podkreślał jej kształty. Satynowa faktura i metaliczny połysk odbijały światło przy każdym ruchu, a wysokie rozcięcie dodawało odrobinę subtelnego glamouru, idealnego na prestiżowy wieczór. Rita Ora dopełniła tę efektowną stylizację eleganckim kokiem baletnicy, który podkreślał jej subtelną biżuterię i makijaż, w tym smoky eyes i ciemnoróżową szminkę. Ten spójny zestaw uwydatnił jej nienaganne poczucie stylu i pewność siebie na czerwonym dywanie.

Niezwykła obecność na najważniejszym wydarzeniu

Gala Fashion Awards to wydarzenie, którego nie można przegapić w branży modowej, honorujące wschodzące talenty i projektantów. Kreacja Rity Ory, znana już z „odważnych” i często awangardowych wyborów modowych, została powszechnie uznana za jedną z najbardziej pamiętnych kreacji gali w 2025 roku. Jej kreacja zachwyciła zarówno krytyków, jak i publiczność, doskonale oddając ducha wydarzenia. Nie tylko umocniła ona swoją reputację jako pionierki stylu, ale także wywołała liczne dyskusje w mediach społecznościowych, gdzie została nazwana „prawdziwym momentem mody”.

Tym olśniewającym wyglądem Rita Ora po raz kolejny potwierdza swój status ikony stylu, która potrafi łączyć śmiałość z elegancją. Pomiędzy blaskiem a pewnością siebie udowadnia, że czerwony dywan to prawdziwy plac zabaw, na którym przyciąga uwagę swoją charyzmą i wrodzonym wyczuciem stylu.