W wieku 43 lat ta aktorka pokazała na czerwonym dywanie swój ciążowy brzuch

Léa Michel
Extrait de « Anatomy of a scandal »

Sienna Miller niedawno zaskoczyła wszystkich podczas gali Fashion Awards 2025 w londyńskiej Royal Albert Hall, publicznie pokazując swój ciążowy brzuszek. Będąc w ciąży z trzecim dzieckiem – drugim z partnerem Oli Greenem – brytyjsko-amerykańska aktorka, stylistka i modelka wybrała czerwony dywan, aby ogłosić tę nowinę w wielkim stylu.

Boho i przejrzysty wygląd, który wyznacza trendy

Sienna Miller miała na sobie zwiewną sukienkę Sarah Burton dla Givenchy z kolekcji wiosna 2026, łącząc nostalgię lat 2000. z klimatem Stevie Nicks. Ten olśniewający wybór, z falowanymi włosami i różowym makijażem, przekształcił ciążę w kultowy moment w modzie, daleki od stereotypów macierzyństwa.

Przełamanie tabu ciąży po 40. roku życia

Wielu okrzyknęło ten występ „zwycięstwem kobiet w ciąży po 40. roku życia”, tematem od dawna będącym tabu. Poza wizerunkiem medialnym, ta widoczność pomaga obalić stereotypy dotyczące wieku i macierzyństwa, oferując inspirującą reprezentację dla tych, które decydują się na posiadanie dzieci w późniejszym wieku. Jej wybór, by wyglądać na spokojną i promienną na czerwonym dywanie, rezonuje jako przesłanie pewności siebie i samopotwierdzenia: macierzyństwo nie jest ani ograniczeniem, ani przeszkodą, ale doświadczeniem, które może rozkwitnąć w każdym wieku. W świecie, w którym kobiety są często oceniane za swoje osobiste decyzje, Sienna Miller staje się symbolem wolności, autentyczności i celebracji życia na każdym etapie.

Wpływ mody, który przekracza pokolenia

Sienna Miller doskonale wyznacza trendy, nie rezygnując z norm: od kultowych stylizacji w stylu boho po stylizacje ciążowe, udowadnia, że ​​ciążowy brzuszek może być zarówno szykowny, jak i inspirujący. Jej umiejętność łączenia swobodnej elegancji z nowoczesnym komfortem sprawia, że ​​każda stylizacja staje się niezapomnianym momentem modowym. To odkrycie już teraz zwiększa liczbę wyszukiwań „zwiewnych sukienek”, „oversize'owych dodatków” i „ciążowego blasku”, co ma bezpośredni wpływ na kolekcje modowe i tablice inspiracji na rok 2026.

Krótko mówiąc, Sienna Miller potwierdza, że ​​ciąża po czterdziestce zasługuje na celebrację na największych czerwonych dywanach. Jej modowe wybory przełamują bariery, zachęcając wszystkie kobiety do wejścia w ten etap życia z pewnością siebie i elegancją.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
44-letnia Jessica Alba wzbudza sensację na plaży
Ariana Grande odpowiada na krytykę swojego ciała. Jej wypowiedź wywołuje kontrowersje.

