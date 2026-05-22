Bella Hadid wraca na czerwony dywan w sukience vintage i robi furorę

Amerykańska modelka Bella Hadid wciąż zaznacza swoją obecność na międzynarodowym czerwonym dywanie. Podczas niedawnego i szeroko komentowanego występu na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2026 roku, wzbudziła sensację, nosząc sukienkę inspirowaną kultowym modelem vintage. Jej stylizacja natychmiast wywołała liczne reakcje w internecie.

Bella Hadid z sylwetką retro

Znana ze swoich spektakularnych stylizacji, Bella Hadid po raz kolejny zachwyciła publiczność na czerwonym dywanie Festiwalu Filmowego w Cannes w 2026 roku. Wybrała kreację Schiaparelli, słynną szydełkową sukienkę kojarzoną z Jane Birkin. Kreacja, idealnie dopasowana do jej sylwetki, łączyła w sobie prześwitujące tkaniny, detale haute couture i estetykę vintage. To właśnie głęboki dekolt, ozdobiony czarnym klejnotem, przykuł uwagę fotografów i internautów. Zdjęcia z jej występu szybko obiegły media społecznościowe.

Bella Hadid w szydełkowej sukience Jane Birkin zaprojektowanej przez Schiaparelli na festiwalu filmowym w Cannes ✶ pic.twitter.com/o59NEeMo0c — DUDA (@saintdemie) 20 maja 2026

Sukienka inspirowana ikonami lat 70.

W tej stylizacji Bella Hadid wpisuje się w aktualny trend powrotu nawiązań do stylu vintage na czerwony dywan. Od kilku sezonów gwiazdy i domy mody powracają do inspiracji lat 70., 80. i 90.

Stylizacja Belli Hadid była hołdem dla świata Jane Birkin, kultowej postaci w modzie i swobodnym stylu. Szydełkowana sukienka Schiaparelli łączyła styl retro z nowoczesnymi elementami haute couture. Aby dopełnić całość, Bella Hadid postawiła na bardzo stonowane upięcie, błyszczące kolczyki i minimalistyczny makijaż.

Użytkownicy Internetu reagują masowo w mediach społecznościowych

Jak to często bywa w przypadku występów Belli Hadid, reakcje na X (dawniej Twitterze), Instagramie i TikToku szybko rosły. Wielu użytkowników chwaliło równowagę między wyrafinowaniem a prostotą w jej sylwetce.

Kilka komentarzy podkreślało, jak idealnie sukienka podkreślała figurę Belli Hadid. Inni określali ją mianem „kultowego występu” lub „idealnego na Cannes”. Obecność Belli Hadid na czerwonym dywanie regularnie generuje duże zainteresowanie w internecie, a każda jej kreacja jest szeroko komentowana w mediach.

Bella Hadid, ważna postać w modzie

Przez lata Bella Hadid stała się jedną z najbardziej wpływowych postaci w branży modowej. Regularnie współpracuje z największymi domami mody i wielokrotnie gościła na tygodniach mody i międzynarodowych festiwalach.

Jej styl często oscyluje między odniesieniami do stylu vintage, awangardowymi sylwetkami i minimalistycznymi stylizacjami. Ta umiejętność poruszania się między różnymi estetykami w dużej mierze przyczynia się do jej wpływu na świat mody. W mediach społecznościowych każde jej pojawienie się szybko staje się viralem, napędzając aktualne trendy w modzie i urodzie.

Styl vintage nadal jest hitem na czerwonym dywanie

Występ Belli Hadid na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2026 roku potwierdza również odrodzenie mody vintage w świecie celebrytów. Coraz więcej gwiazd wybiera na swoje publiczne występy archiwalne kreacje lub kreacje inspirowane kultowymi sylwetkami z przeszłości.

Trend ten odzwierciedla zarówno pragnienie indywidualności stylistycznej, jak i rosnące zainteresowanie modą zrównoważoną oraz odrodzeniem wzorów vintage. Czerwone dywany stają się zatem przestrzeniami, w których dziedzictwo mody spotyka się z nowoczesnością, dzięki stylizacjom łączącym nostalgię z nowoczesną reinterpretacją.

Dzięki tej sukience Bella Hadid po raz kolejny przykuła uwagę opinii publicznej i mediów społecznościowych. Jej występ na Festiwalu Filmowym w Cannes ilustruje zarówno jej wpływ na świat mody, jak i obecny entuzjazm dla powracających nawiązań do stylu retro.