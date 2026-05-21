Adriana Karembeu w długiej czerwonej sukni przyciąga wzrok wszystkich na czerwonym dywanie

Léa Michel
79. Festiwal Filmowy w Cannes (12-23 maja 2026 r.) był szczególnie dynamiczny dzięki pokazowi pozakonkursowemu filmu „Bitwa pod de Gaulle’em: Epoka żelaza”. Wśród licznych gwiazd na czerwonym dywanie, szczególną uwagę przyciągała słowacka modelka, aktorka i prezenterka telewizyjna Adriana Karembeu. Znana z francuskiego świata mediów, postawiła na efektowną stylizację, łącząc długą czerwoną sukienkę z wyrazistą platynową fryzurą.

Długa, jaskrawoczerwona sukienka

Centralnym punktem tego występu była długa czerwona suknia Adriany Karembeu, która wyróżniała się jako jeden z najbardziej wyrazistych wyborów kolorystycznych wieczoru. Ten żywy, ponadczasowy i dramatyczny odcień to klasyk czerwonego dywanu w Cannes, gdzie wyraża zarówno pewność siebie, jak i elegancję. Jej luźny, sięgający ziemi dół harmonijnie wydłużył sylwetkę i nadał stylizacji uroczysty charakter, idealnie pasujący do prestiżowego charakteru wydarzenia. Czerwień, uchwycona błyskami fleszy, gwarantowała natychmiastową uwagę.

Platynowa fryzura

Kolejnym uderzającym elementem tego looku była jej fryzura. Adriana Karembeu postawiła na krótkiego, platynowoblond boba, który ostro kontrastował z ciepłem jej czerwonej sukienki. Ta krótka, lśniąca fryzura, daleka od bycia jedynie detalem, podkreślała asertywny charakter wyglądu Adriany Karembeu, w zdecydowanie współczesnym stylu.

Wystąpienie w prestiżowym miejscu

Występ ten zbiegł się z pozakonkursowym pokazem filmu „Bitwa pod de Gaulle’em: Epoka żelaza”, jednym z głównych wydarzeń 79. Festiwalu Filmowego w Cannes. Jak co roku, wydarzenie przyciąga rzesze celebrytów ze świata filmu, mody i rozrywki, którzy rywalizują o elegancję na schodach Pałacu Festiwalowego. W tej scenerii Adriana Karembeu wyróżniała się kreacją, która była zarówno stonowana w swojej konstrukcji, jak i spektakularna w swojej sile oddziaływania.

W długiej czerwonej sukni i platynowych blond włosach Adriana Karembeu zaliczyła jeden z najbardziej niezapomnianych występów wieczoru. Demonstracja dyskretnej elegancji, opartej na sile koloru i śmiałym kontraście.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
W złotej sukni Ester Expósito rozświetla Festiwal Filmowy w Cannes
„Najpiękniejsza na festiwalu”: ta modelka zachwyca w Cannes minimalistycznym lookiem

