Na piasku ta brytyjska aktorka przywraca kluczowy trend na lato 2026

Niedawno udostępnione na Instagramie zdjęcie wzbudza spore poruszenie: brytyjska aktorka indyjskiego pochodzenia Simone Ashley sfotografowana na piasku plaży zdaje się potwierdzać najbardziej rozpoznawalny trend lata 2026. Na zdjęciu ma na sobie beżowo-kremową kratkę przeplataną cienkimi czerwonymi i czarnymi paskami – kultowy wzór brytyjskiej garderoby, który w tym sezonie przeżywa swój wielki powrót.

Kultowy brytyjski nadruk

Wzór w kratkę, który nosi Simone Ashley, nawiązuje do bogatej brytyjskiej tradycji stylistycznej. Jego kratkowata struktura, prezentowana w ciepłej palecie beży i brązów, wzbogaconych czerwonymi i czarnymi akcentami, nawiązuje do wielowiekowego dziedzictwa tekstylnego, uwiecznionego przez wielkie brytyjskie domy mody. Wzór ten, daleki od przeżytków, przeżywa tego lata prawdziwy renesans, akceptowany przez nowe pokolenie osób publicznych, które wybierają go w bardziej współczesnym i swobodnym wydaniu. Kratka w stylu Burberry staje się zatem symbolem pewnego wyrafinowania, na styku klasyki i nowoczesności.

Promienny i kinowy wygląd

Na omawianym zdjęciu Simone Ashley leży na piasku, z mokrymi włosami odrzuconymi do tyłu, w prostocie, która podkreśla bogactwo graficznej grafiki. Jej skóra posypana kryształkami piasku, minimalistyczny makijaż i naturalny blask słońca tworzą niemal kinowy obraz, nawiązujący do fotografii modowej lat 70. Wyrafinowana kompozycja, w której sama grafika niesie w sobie cały ciężar stylistyczny obrazu.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Simone Ashley (@simoneashley)

Szeroko przyjęty trend

Simone Ashley nie jest jedyną osobą ucieleśniającą ten letni trend. Brytyjska piosenkarka PinkPantheress, kolejna wschodząca gwiazda brytyjskiej sceny kulturalnej, również w ostatnich miesiącach pojawiała się w tym kratkowanym wzorze „w stylu Burberry”. Dzięki podobnym wyborom stylistycznym obie artystki przyczyniają się do odrodzenia tego wzoru jako kluczowego elementu garderoby na lato 2026 roku.

W mediach społecznościowych i magazynach beżowe i kremowe elementy w kratkę „w stylu Burberry” mnożą się w różnych formach: sukienki, szale, torby, akcesoria i stroje plażowe. Ten trend jest atrakcyjny, ponieważ natychmiast przywołuje na myśl brytyjską elegancję, a jednocześnie idealnie pasuje do lekkiej, słonecznej pogody tego sezonu.

Tym świetlistym zdjęciem Simone Ashley błyskotliwie potwierdza, że charakterystyczny wzór w kratkę, będący wizytówką brytyjskich domów mody, staje się nieodzownym trendem lata 2026 roku. To olśniewający dowód na to, że moda potrafi połączyć dziedzictwo z nowoczesnością w jednym ruchu.