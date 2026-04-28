Ta skórzana sukienka noszona przez aktorkę Kerry Washington kryje w sobie nieoczekiwany szczegół

Amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Kerry Washington zaprezentowała się w jednej ze swoich najbardziej olśniewających kreacji na gali Apple TV FYC z okazji swojego serialu „Imperfect Women”, która odbyła się 25 kwietnia 2026 roku w Kalifornii. Kwiatowy detal z pewnością przykuł uwagę.

Białe kwiaty, które zdawały się unosić

Kerry Washington wybrała długą sukienkę z kolekcji Erdem jesień/zima 2026, wykonaną ze strukturalnej, marszczonej czarnej skóry. To właśnie kontrast między skórą a białymi kwiatowymi aplikacjami natychmiast przykuł wzrok. Te trójwymiarowe elementy, pozornie oderwane od sukni, dodały romantycznego i niemal surrealistycznego wymiaru materiałowi zazwyczaj kojarzonemu z awangardą. Całość dopełniał gruby, czarny choker, również ozdobiony białym kwiatem z boku – przedłużając motyw sukienki na dodatki.

Aby nie przytłoczyć całego looku, Kerry Washington postawiła na różowy makijaż, smoky eyes i włosy spięte w gładki, niski kok. To idealna równowaga między wyrafinowaniem a intensywnością, wierna charakterystycznemu stylowi aktorki na czerwonym dywanie.

„Niedoskonałe kobiety” – serial, który pochłania ją przez całą wiosnę

„Imperfect Women” śledzi konsekwencje morderstwa bogatej kobiety i mroczne sekrety jej życia, które odkrywają jej przyjaciele. W serialu występują amerykańska aktorka Kerry Washington, amerykańska aktorka Kate Mara, brytyjsko-amerykańska aktorka Elisabeth Moss oraz szwedzko-amerykański aktor Joel Kinnaman. Kerry Washington gra Eleanor, postać moralnie niejednoznaczną – i najwyraźniej postanowiła rozszerzyć tę złożoność na swoje wybory strojów na wydarzenia promocyjne.

Aktorka, która każdą promocję zamienia w moment modowy

Od początku kampanii promocyjnej serialu „Niedoskonałe kobiety” Kerry Washington prezentuje serię efektownych stylizacji: pierwszą z nich jest koronkowa sylwetka Zuhair Murad, zbudowana wokół gorsetu inspirowanego buduarem i szerokich spodni w całości z czarnej koronki, a teraz sukienka Erdem z wiszącymi kwiatami. Dwa różne światy, ta sama mistrzowska gra kontrastów.

Tym występem Kerry Washington po raz kolejny potwierdza swoje nienaganne wyczucie stylu i umiejętność przekształcania każdego wystąpienia promocyjnego w modowy moment. Jedno jest pewne: trasa koncertowa „Imperfect Women” będzie nas nadal inspirować.

„Biurowa syrena": hazard modowy piosenkarki Dua Lipy intryguje i uwodzi

