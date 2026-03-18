„Mam 60 lat, tak wyglądam”: ta modelka dumnie prezentuje swoje ciało

60-letnia czesko-szwedzko-amerykańska modelka i aktorka Paulina Porizkova wywołała ostatnio sensację, udostępniając nieretuszowane wideo, na którym widać jej obecne ciało. Rezultat: mocny przekaz, który spotkał się z uznaniem tysięcy internautów.

Proste stwierdzenie

12 marca 2026 roku Paulina Porizkova opublikowała film w odpowiedzi na proste pytanie: jak udaje jej się wyglądać „tak olśniewająco” w wieku 60 lat? Stając twarzą do kamery, zdejmuje zwiewną szatę i odsłania się bez żadnej sztuczności. „Mam 60 lat, tak to wygląda” – wyjaśnia rzeczowo. Wskazuje na swoje ciało, jego linie i w pełni oddaje każdy szczegół. Bez filtra, bez korzystnego oświetlenia, bez retuszu. Po prostu prawdziwe, żywe ciało, które opowiada historię.

Naprawdę ujarzmij swoje ciało

Szczególnie poruszające w jej przesłaniu jest to, jak mówi o tym, co wielu nadal nazywałoby „niedoskonałościami”. Na przykład, nie próbuje ukrywać ani zmieniać swojego brzucha. Przypomina nam, że nosił w sobie jej dzieci i jest częścią jej samej. Niezależnie od wahań wagi czy treningów, zapewnia, że kocha go takim, jaki jest.

Jej skóra, naznaczona czasem, również nabiera nowej wartości. Nie postrzega tego jako straty, lecz jako formę siły. Dla Pauliny Porizkovej te przemiany są odzwierciedleniem przeżytego życia, a nie czymś, co należy poprawić. Z biegiem lat, jak sama wyjaśnia, czuje się bardziej pogodzona ze swoim ciałem niż w wieku 20 lat. Wizja, która całkowicie obala stereotypy dotyczące wieku i urody.

Pozytywne nastawienie do ciała, które ewoluuje wraz z wiekiem

Paulina Porizkova nie jest obca aktywizmowi. Od kilku lat walczy o bardziej realistyczne przedstawienie ciała, szczególnie w branży modowej. Jej podejście do akceptacji ciała wyróżnia się dojrzałością: nie dąży do podporządkowania się ideałom, lecz celebruje rzeczywistość.

Jako była modelka, nadal przestrzega pewnych dominujących standardów piękna. Jednak to właśnie ten kontrast jest uderzający. Podczas gdy branża często ceni wygładzone, wyretuszowane, niemal nierealne ciała, ona decyduje się pokazać bardziej autentyczną wersję siebie. I to właśnie ten gest jest chwalony.

Fala entuzjastycznych reakcji

Komentarze pod jej filmem mnożą się. Wiele osób dziękuje jej za transparentność i odwagę. Niektórzy mówią o wyzwalającym przesłaniu, inni o źródle inspiracji. Najbardziej uderzająca jest ulga płynąca z widoku ciała, które nie próbuje ukryć upływu czasu. Ciała, które nie przeprasza za to, że istnieje takie, jakie jest. W świecie, w którym obrazy są często filtrowane, retuszowane i ujednolicane, ta autentyczność tworzy prawdziwą więź.

Odzyskiwanie swojego wizerunku w każdym wieku

Poza samym filmem, to świadectwo otwiera szerszą refleksję. Co by było, gdybyś mógł spojrzeć na swoje ciało inaczej? Nie jako na coś, co trzeba poprawić, ale jako na żywą, ewoluującą, prawowitą przestrzeń. Starzenie się nie oznacza zniknięcia ani stania się mniej godnym uwagi. Twoje ciało się zmienia, owszem, ale wciąż opowiada twoją historię, twoje doświadczenia, twoją siłę.

Ostatecznie przesłanie Pauliny Porizkovej jest proste, ale mocne: nie ma jednego sposobu na bycie piękną, a już na pewno nie w konkretnym wieku. A czasami najsilniejszym gestem jest po prostu pokazanie się taką, jaka jesteś, bez przepraszania.