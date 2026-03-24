„Nigdy nie bałam się starości”: 77-letnia modelka z dumą świętuje swój wiek

Pozytywne nastawienie do ciała
Anaëlle G.
Starzenie się pozostaje tematem drażliwym, często otoczonym oczekiwaniami i lękami. Jednak niektóre osoby publiczne decydują się mówić o tym inaczej. 77-letnia Maye Musk (matka Elona Muska) prezentuje pogodne podejście do starości i deklaruje pokojowe podejście do swojego wyglądu.

Starzenie się – doświadczenie, które należy zaakceptować

W swojej książce „Kobieta ma plan”, a także w mediach społecznościowych, Maye Musk dzieli się prostą ideą: nigdy nie bała się starzenia. Dla niej oznaki czasu – zarówno na twarzy, jak i na ciele – nie są wadami, które należy poprawić, ale śladami przeżytego życia. Ta perspektywa jest również związana z historią jej rodziny, a zwłaszcza z przykładem matki, która pozostała aktywna aż do dorosłości, nie martwiąc się o swój wygląd.

Przesłanie Maye Musk trafia do odbiorców, ponieważ oferuje inne spojrzenie na upływ czasu. Starzenie się nie jest przedstawiane jako strata, ale jako kontynuacja. Oczywiście każdy doświadcza tej ewolucji inaczej. Niektórzy akceptują ją łatwo, inni mniej, ale wszystkie te doświadczenia są ważne.

Zauważalna obecność w mediach społecznościowych

Maye Musk, daleka od zniknięcia z pola widzenia, jest bardzo aktywna na Instagramie. Dzieli się wszystkim, od kampanii modowych, przez wspomnienia z początków swojej kariery, po bardziej osobiste chwile. W komentarzach wielu użytkowników chwali jej widoczność i energię, często uznając je za inspirujące. Widok kobiety po 50. roku życia zajmującej przestrzeń medialną, pozującej dla marek i wypowiadającej się publicznie jest wciąż stosunkowo rzadki.

Jednak ta widoczność nie jest powszechnie doceniana. Niektórzy internauci są bardziej powściągliwi, wręcz krytyczni, wskazując w szczególności na jej status matki Elona Muska, co ich zdaniem przyczynia się do wzrostu jej sławy. Inni kwestionują wizerunek samoakceptacji, jaki kreuje, sugerując, że mogła poddać się operacji plastycznej, co wywołuje niekiedy zażarte dyskusje w komentarzach.

Obraz piękna, który ewoluuje delikatnie

Jako twarz największych marek modowych i kosmetycznych, Maye Musk uosabia formę piękna, która akceptuje wiek, nie próbując go zatuszować. Jej obecność w kampaniach reklamowych przyczynia się, przynajmniej częściowo, do poszerzenia tych wizerunków.

Mimo to, choć ta widoczność jest krokiem naprzód, pozostaje ona ograniczona. Maye Musk wpisuje się jednak w wiele standardów piękna cenionych w branży: figurę, rysy twarzy, kanony estetyki. Innymi słowy, oglądanie modelek w każdym wieku w świecie mody lub w telewizji to pozytywny trend, ale różnorodność ciał, twarzy i pochodzenia wciąż wymaga zbadania.

Ostatecznie, dzięki swojej frazie, która stała się niemal mantrą, Maye Musk pomaga otworzyć przestrzeń do refleksji. Jej historia przypomina nam, że można pozostać widocznym i ambitnym w każdym wieku. A przede wszystkim, że do starzenia się można podchodzić z pewną lekkością ducha.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
„Mam 60 lat, tak wyglądam": ta modelka dumnie prezentuje swoje ciało

„Mam 60 lat, tak wyglądam”: ta modelka dumnie prezentuje swoje ciało

60-letnia czesko-szwedzko-amerykańska modelka i aktorka Paulina Porizkova wywołała ostatnio sensację, udostępniając nieretuszowane wideo, na którym widać jej obecne...

Siwe włosy w wieku 6 lat: ta mama świętuje albinizm swojej córki

Ma nieskazitelne, promienne, białe włosy, a przecież dopiero zaczyna swoje życie. Nie chodzi o lasce, lecz na trójkołowcach...

Ta część ciała, która po cichu sprawia, że wiele kobiet czuje się skrępowanych

Niektóre problemy związane z ciałem pozostają dyskretne, a czasem wręcz niewypowiedziane. Mimo to dotykają one wielu kobiet. Wśród...

Dzięki protezie nogi udowadnia, że piękno nie ma standardów.

W mediach społecznościowych chińska twórczyni treści przyciąga uwagę, przekształcając swoją protezę nogi w prawdziwy symbol stylu. Swoimi stylizacjami...

Kiedy była dzieckiem, uważano ją za „zbyt grubą”, teraz, patrząc na swoje zdjęcia, kwestionuje krytykę

Katrin W (@kiki_cooks_fit), matka trójki dzieci mieszkająca w Szwajcarii, dzieli się poruszającym świadectwem, przeglądając swoje zdjęcia z dzieciństwa...

Mimo krytyki, modelka odmawia zgolenia swoich zrośniętych brwi.

W branży modowej standardy piękna są ściśle skodyfikowane. Niektóre osoby decydują się dziś na ich podważanie. Tak jest...