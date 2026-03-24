„Nigdy nie bałam się starości”: 77-letnia modelka z dumą świętuje swój wiek

Starzenie się pozostaje tematem drażliwym, często otoczonym oczekiwaniami i lękami. Jednak niektóre osoby publiczne decydują się mówić o tym inaczej. 77-letnia Maye Musk (matka Elona Muska) prezentuje pogodne podejście do starości i deklaruje pokojowe podejście do swojego wyglądu.

Starzenie się – doświadczenie, które należy zaakceptować

W swojej książce „Kobieta ma plan”, a także w mediach społecznościowych, Maye Musk dzieli się prostą ideą: nigdy nie bała się starzenia. Dla niej oznaki czasu – zarówno na twarzy, jak i na ciele – nie są wadami, które należy poprawić, ale śladami przeżytego życia. Ta perspektywa jest również związana z historią jej rodziny, a zwłaszcza z przykładem matki, która pozostała aktywna aż do dorosłości, nie martwiąc się o swój wygląd.

Przesłanie Maye Musk trafia do odbiorców, ponieważ oferuje inne spojrzenie na upływ czasu. Starzenie się nie jest przedstawiane jako strata, ale jako kontynuacja. Oczywiście każdy doświadcza tej ewolucji inaczej. Niektórzy akceptują ją łatwo, inni mniej, ale wszystkie te doświadczenia są ważne.

Zauważalna obecność w mediach społecznościowych

Maye Musk, daleka od zniknięcia z pola widzenia, jest bardzo aktywna na Instagramie. Dzieli się wszystkim, od kampanii modowych, przez wspomnienia z początków swojej kariery, po bardziej osobiste chwile. W komentarzach wielu użytkowników chwali jej widoczność i energię, często uznając je za inspirujące. Widok kobiety po 50. roku życia zajmującej przestrzeń medialną, pozującej dla marek i wypowiadającej się publicznie jest wciąż stosunkowo rzadki.

Jednak ta widoczność nie jest powszechnie doceniana. Niektórzy internauci są bardziej powściągliwi, wręcz krytyczni, wskazując w szczególności na jej status matki Elona Muska, co ich zdaniem przyczynia się do wzrostu jej sławy. Inni kwestionują wizerunek samoakceptacji, jaki kreuje, sugerując, że mogła poddać się operacji plastycznej, co wywołuje niekiedy zażarte dyskusje w komentarzach.

Obraz piękna, który ewoluuje delikatnie

Jako twarz największych marek modowych i kosmetycznych, Maye Musk uosabia formę piękna, która akceptuje wiek, nie próbując go zatuszować. Jej obecność w kampaniach reklamowych przyczynia się, przynajmniej częściowo, do poszerzenia tych wizerunków.

Mimo to, choć ta widoczność jest krokiem naprzód, pozostaje ona ograniczona. Maye Musk wpisuje się jednak w wiele standardów piękna cenionych w branży: figurę, rysy twarzy, kanony estetyki. Innymi słowy, oglądanie modelek w każdym wieku w świecie mody lub w telewizji to pozytywny trend, ale różnorodność ciał, twarzy i pochodzenia wciąż wymaga zbadania.

Ostatecznie, dzięki swojej frazie, która stała się niemal mantrą, Maye Musk pomaga otworzyć przestrzeń do refleksji. Jej historia przypomina nam, że można pozostać widocznym i ambitnym w każdym wieku. A przede wszystkim, że do starzenia się można podchodzić z pewną lekkością ducha.