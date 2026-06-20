Ta aktorka plus-size przypomina nam, że fikcyjna bohaterka również może mieć krągłości.

Pozytywne nastawienie do ciała
Émilie Laurent
Megan Stalter actrice plus size en devenir
@megsstalter / Instagram

Podczas gdy Hollywood nadal promuje szczupłą sylwetkę i zaostrza standardy piękna zamiast je rozluźniać, niektóre aktorki podnoszą średni wzrost na planie. Podczas gdy świat zna irlandzką aktorkę Nicolę Coughlan z filmu „Bridgerton”, jedna z jej koleżanek również opowiada się za bardziej inkluzywnym kinem: Megan Stalter. Odkryta w serialu Netflixa „Too Much”, w którym gra nieco bardziej ekscentryczną wersję samej siebie, ponownie stawia krągłości w centrum uwagi.

Megan Stalter, wschodząca gwiazda filmu „Too Much”

W blasku świateł planów filmowych szczupłość jest kluczowym kryterium selekcji. Według ogłoszeń castingowych, aby zdobyć główne role, potrzebne są wydatne obojczyki, widoczne kości i BMI graniczące z niedoborem. To typowy profil często prezentowany na ekranie: smukła kobieta bez ani jednego fałdki tłuszczu. W tych hollywoodzkich „sylwetkach gwiazd” tłuszcz jest tolerowany jedynie w dekolcie.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy, wraz z rozwojem Ozempic i upadkiem ruchu samoakceptacji, kilka znanych aktorek prezentowało utratę wagi jako osobiste osiągnięcie. Rebel Wilson, niegdyś okrzyknięta ikoną body-positive i ogłoszona oficjalną reprezentantką kobiet o pełnych kształtach w filmie, uległa presji bycia szczupłą, ukrywając ją pod płaszczykiem „trendy estetycznej”. Aktorki o tak zwanych „hojnych” sylwetkach, które nie zadowalają się zwykłym jabłkiem na obiad i nie chcą się zmieniać tylko po to, by zdobyć rolę, są spychane do stereotypowych ról: „zabawnej najlepszej przyjaciółki”, „niezdarnej kobiety” lub „dręczonej postaci”, której cała fabuła kręci się wokół jej wagi. Te nagrody pocieszenia wiele mówią o wszechobecnej fatfobii.

W filmie „Too Much” Megan Stalter jest z kolei główną bohaterką progresywnej komedii romantycznej, dalekiej od typowych, idyllicznych wątków. Jej historia miłosna nie jest przedstawiona jako wyjątkowa ani nieprawdopodobna ze względu na jej wygląd. Jest po prostu w pełni ukształtowaną bohaterką romantyczną, ale bardziej niekonwencjonalną i autentyczną niż poprzedniczki w tym przesłodzonym gatunku. Jej ciało, krąglejsze niż to, co zazwyczaj pokazuje Hollywood, w rzeczywistości nie stanowi problemu.

Gra role, które w Hollywood prawie nigdy nie istnieją

Choć Megan Stalter błyszczy w filmie „Too Much” i stara się przybliżyć widzom ciało często uważane za „nienormalne”, publiczność po raz pierwszy odkryła ją w serialu HBO „Hacks”. Tam wciela się w Kaylę Schaefer, ekscentryczną asystentkę kierującą karierą podupadającej gwiazdy stand-upu.

Aktorka doskonale odnajduje się w rolach głośnych, demonstracyjnych i pewnych siebie kobiet. Nie jest to kwestia aktorstwa, ale raczej jej naturalnego temperamentu. Przyciąganie uwagi przychodzi jej naturalnie i nie musi się wysilać, by oczarować otoczenie. Megan Stalter, wolna duchem w branży filmowej, a zarazem wzorem pewności siebie, jest kwintesencją słowa „kompleks”.

Bohaterki, które ożywia w swojej twórczości, to te alter ego, w rozbudowanych wersjach. Łączy ją zatem wiele podobieństw z trafnie nazwaną „Jess”, która jest sercem i duszą serialu „Too Much”, stworzonego przez Lenę Dunham. Bohaterka, wbrew temu, co dyktują styliści, nosi żywe kolory, mnóstwo kiczowatych wzorów i maksymalistyczne stroje, które stanowią ostry kontrast z narzuconą dyskrecją.

Ona odmawia uczynienia ze swojego ciała problemu

W prawdziwym życiu Megan Stalter również nie przejmuje się osądem innych. Ma tak silne i trwałe poczucie własnej wartości, że nigdy nie czuje się „za bardzo” ani „za mało”. Uosabia wszystko, czego społeczeństwo odradza kobietom jej statusu: imponującą, pewną siebie, pełną wyobraźni i przede wszystkim inspirującą. „Mam wielkie szczęście, że kocham swój duży tyłek” – powiedziała magazynowi Glamour US , dumna ze swojej sylwetki, która w przeciwnym razie jest odrzucana przez przemysł filmowy.

Megan Stalter nie kreuje się na typową aktywistkę ruchu body positivity . Mimo to, wbrew sobie, działa na rzecz różnorodności ciała w wysoce selektywnej branży, która wciąż zbyt często utożsamia szczupłość z elegancją, a krągłości z zaniedbaniem. Podczas gdy świat filmu nie toleruje kompromisów w kwestii „nadprogramowych kilogramów” i „wahań wagi”, Megan Stalter buntuje się przeciwko tej tyranii wyglądu swoim rozbrajającym poczuciem humoru.

W serialu „Too Much” Megan Stalter gra u boku Emily Ratajkowski, uosobienia ideału kobiecości, co czyni narrację jeszcze bardziej symboliczną. Aktorzy powinni bowiem być zróżnicowani pod względem typu sylwetki, a nie tylko jednego.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
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