Uznana za „za starą”, by prezentować stroje plażowe, szczerze odpowiada na krytykę

Amerykańska przedsiębiorczyni, osobowość telewizyjna i pisarka Bethenny Frankel nie zamierza pozwolić, by krytyka dyktowała jej działania. W wieku 55 lat przeszła po wybiegu podczas pokazu kostiumów kąpielowych Sports Illustrated w Miami Beach. W obliczu komentarzy na temat swojego wieku i wyglądu, postanowiła odpowiedzieć szczerze i pewnie.

Zaufanie, które nie wymaga walidacji

Kiedy niektórzy internauci zakwestionowali jej miejsce na wybiegu, Bethenny Frankel postanowiła po prostu odpowiedzieć, zamiast się usprawiedliwiać. W filmie opublikowanym na TikToku wyjaśniła (po angielsku), że nie stara się podporządkować tradycyjnym standardom modelingu.

Jej cel? Być sobą i w pełni cieszyć się tym doświadczeniem. Przyznaje, że podczas swojego pierwszego udziału w pokazie nie zwracała zbytniej uwagi na swój wiek, zanim odkryła kontrowersje, jakie wywołał w mediach społecznościowych. Nie powstrzymało jej to jednak przed dalszym chodzeniem po wybiegu z entuzjazmem.

Twierdzenie, że ciało jest „prawdziwe”

Poza komentarzami dotyczącymi wieku, kobieta po pięćdziesiątce odniosła się również do krytyki swojej sylwetki. Jej przesłanie jest jasne: akceptuje naturalne ciało i bardziej spokojną relację ze swoim samopoczuciem. Daleka od diet i intensywnych treningów, wyjaśnia, że znalazła równowagę, która jej odpowiada. To osobista podróż, którą budowała przez lata, po okresie, gdy jej relacja z jedzeniem i aktywnością fizyczną była bardziej skomplikowana.

To stwierdzenie podkreśla spokojniejszy pogląd na ciało, w którym autentyczność ma pierwszeństwo przed dążeniem do perfekcji. To przesłanie rezonuje z wieloma osobami znużonymi nierealistycznymi oczekiwaniami.

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Wyjątkowa chwila dzielona z bliskimi

Podczas wydarzenia, które odbyło się w W South Beach, Bethenny Frankel wielokrotnie pojawiała się na scenie w różnych kreacjach. W tym roku otrzymała również tytuł „Rookie” od renomowanego magazynu, nagrodę, która oznacza jej wejście do świata pokazów mody. Na widowni mogła liczyć na wsparcie bliskich. Jej partner oglądał pokaz z pierwszego rzędu, a jej nastoletnia córka z dumą podziwiała ten pokaz pewności siebie.

Otwarcie odpowiadając na krytykę, Bethenny Frankel przekształca spór o wiek i wygląd w mocny apel o samoakceptację. Jej postawa przypomina nam, że nie ma ograniczeń wiekowych, jeśli chodzi o dobre samopoczucie, swobodę wyrażania siebie czy podejmowanie nowych wyzwań. Poprzez ten uderzający wygląd wysyła prosty, ale mocny przekaz: pewność siebie nie zależy ani od numeru dowodu osobistego, ani od unikalnej sylwetki.