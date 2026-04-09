W wieku 61 lat ta modelka pozuje i pokazuje swoje „prawdziwe” ciało, z dala od filtrów.

Pozytywne nastawienie do ciała
Fabienne Ba.
Czesko-szwedzko-amerykańska modelka i aktorka Paulina Porizkova wielokrotnie publicznie wypowiadała się na temat wizerunku ciała i starzenia się. W licznych postach na Instagramie opowiada się za wizerunkiem wolnym od filtrów i retuszu, zachęcając do ponownego przemyślenia standardów piękna.

Ikona mody, która celebruje upływ czasu

Paulina Porizkova ugruntowała swoją pozycję w latach 80. jako jedna z czołowych postaci w branży modowej. Występowała jako modelka dla międzynarodowych magazynów i współpracowała z wieloma renomowanymi markami. Obecnie regularnie korzysta z mediów społecznościowych, aby poruszać kwestie związane z wiekiem, postrzeganiem ciała i oczekiwaniami wobec kobiet w przestrzeni publicznej. W kilku postach wyjaśnia swoje pragnienie „pokazania bardziej realistycznego obrazu starzenia się, bez uciekania się do retuszu cyfrowego”.

Zgłaszanie obrazu bez filtrów

Paulina Porizkova regularnie publikuje zdjęcia z przesłaniem o samoakceptacji i postrzeganiu ciała z wiekiem. W wywiadzie wyjaśnia, że chce pokazywać bardziej autentyczny obraz piękna, daleki od wyidealizowanych wizerunków, często spotykanych w mediach społecznościowych. Zwraca uwagę na wagę oddzielenia wyglądu fizycznego od wartości osobistej, podkreślając jednocześnie, że zmiany związane z upływem czasu są naturalną częścią życia. Według niej, nieretuszowane zdjęcia przyczyniają się do bardziej zróżnicowanego postrzegania kobiecego ciała.

Starzenie się i widoczność w branży modowej

Kilka osobistości z branży modowej wypowiedziało się ostatnio na temat wpływu wieku na widoczność zawodową. Paulina Porizkova zwraca uwagę, że kobiety czasami spotykają się ze specyficznymi oczekiwaniami dotyczącymi swojego wyglądu, szczególnie w branżach, w których wizerunek odgrywa znaczącą rolę.

W artykule opublikowanym w Vogue'u porusza kwestię potrzeby szerszej reprezentacji, aby lepiej odzwierciedlać różnorodność ścieżek kariery. Te stwierdzenia wpisują się w szerszą ewolucję w branży, w której niektóre marki włączają do swoich kampanii bardziej zróżnicowane profile.

Oświadczenie, które znalazło oddźwięk w mediach społecznościowych

Posty Pauliny Porizkovej regularnie wywołują reakcje w sieci, a wielu internautów wyraża zainteresowanie obrazami, które uważają za bardziej realistyczne. Kwestia autentyczności wizualnej jest przedmiotem coraz częstszych dyskusji, szczególnie w obliczu rosnącej liczby narzędzi do retuszu i filtrów cyfrowych. Dla niektórych obserwatorów dyskusje te przyczyniają się do refleksji nad wpływem obrazów na postrzeganie ciała.

Niektórzy internauci wskazują jednak, że ze względu na swoją przeszłość jako modelka, Paulina Porizkova częściowo podporządkowuje się powszechnie uznawanym standardom estetycznym, co może prowadzić do bardziej zniuansowanego rozumienia jej przesłania. Choć jej komentarze pozostają uzasadnione i przyczyniają się do otwarcia debaty – każda kobieta ma prawo starzeć się i żyć ze swoim ciałem tak, jak uważa za stosowne – niektórzy internauci uważają jednak, że jej doświadczenie cieszy się większym uznaniem społecznym niż doświadczenia kobiet, które nie podporządkowują się dominującym normom, zwłaszcza starszych kobiet, których sylwetka odbiega od tradycyjnych standardów estetycznych.

Dyskusje na temat różnorodności ciała i starzenia się zyskują coraz większe znaczenie w mediach i świecie mody. Widoczność modelek z różnych pokoleń przyczynia się do stopniowej transformacji standardów estetycznych. Paulina Porizkova należy do grona osób, które promują szerszą reprezentację piękna, prezentując nieretuszowane zdjęcia.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Na Instagramie pozują bez żadnych filtrów, a przekaz jest wzruszający.

