Niektórzy psychologowie twierdzą, że szczegół w podpisie może być oznaką braku pewności siebie.

Pewność siebie
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Tima Miroshnichenko / Pexels

Podpisujesz się bez zastanowienia, niemal automatycznie. A jednak ten drobny, codzienny gest od lat intryguje niektórych specjalistów. A co, gdyby Twój podpis zdradzał o Tobie nieco więcej, niż Ci się wydaje?

Podpis, coś więcej niż zwykły bazgroł

Jeszcze przed pojawieniem się haseł i identyfikatorów cyfrowych podpis stanowił dowód tożsamości. Dziś nadal towarzyszy ważnym transakcjom: umowom, dokumentom urzędowym, zobowiązaniom. Dla niektórych ekspertów , zwłaszcza w dziedzinie grafologii, to coś więcej niż tylko formalność.

Psychiatra i grafolog Jean-Charles Gille-Maisani opisał to jako rodzaj „skondensowanego portretu”. Innymi słowy, może odzwierciedlać obraz, jaki masz o sobie… lub ten, który chcesz w sobie ukazać. Nawet jeśli na Twój charakter pisma wpływa to, czego nauczyłeś się w szkole, zachowuje on bardzo osobisty element. I właśnie ta wyjątkowość interesuje niektórych specjalistów.

Ten mały szczegół, który przyciąga uwagę

Wśród obserwowanych elementów, jeden gest powtarza się często: skreślenie, wymazanie lub mocne dociśnięcie własnego podpisu. W praktyce może to przybierać różne formy: kreski przecinającej imię i nazwisko, kreski cofającej się nad nim, a nawet podpisu częściowo „zgniecionego” pociągnięciem pióra.

Według niektórych grafologów , ten rodzaj gestu można interpretować jako formę symbolicznego powściągliwości. Tak jakby nieświadomie umniejszać swoją obecność na stronie. W niektórych interpretacjach może to być związane z tendencją do zwątpienia w siebie, surowego osądzania siebie, a nawet z trudnościami w pełnym wyrażaniu siebie. Należy jednak pamiętać, że to tylko jedna z wielu interpretacji.

Rozmiar, styl… inne wskazówki poddane analizie

Sposób, w jaki podpisujesz się swoim imieniem, nie ogranicza się do tego pojedynczego szczegółu. Czasami analizowane są inne cechy, na przykład rozmiar. Bardzo duży podpis bywa kojarzony z chęcią zaznaczenia swojej obecności lub zajęcia czyjegoś miejsca. Z drugiej strony, bardziej dyskretny podpis może sugerować bardziej powściągliwą osobowość.

Styl również ma znaczenie: czytelny czy nieczytelny, szybki czy schludny, prosty czy bardzo stylizowany. Każda wariacja rodzi hipotezy… ale żadna z nich nie jest absolutną prawdą. Do tych obserwacji należy podchodzić z dystansem. Podpis może ewoluować z czasem, w zależności od nastroju, a nawet od szybkości wypełniania dokumentu.

Co naprawdę mówi nauka

Ważne jest rozróżnienie między grafologią a psychologią naukową. Grafologia oferuje interpretację pisma ręcznego, ale jej wiarygodność jest szeroko dyskutowana. Jak dotąd badania naukowe nie wykazały jednoznacznie, że analiza pisma ręcznego może prowadzić do wiarygodnych wniosków na temat osobowości. Innymi słowy, nawet jeśli pewne analizy wydają się trafne lub rezonują z Tobą, nie zastępują one oceny psychologicznej opartej na sprawdzonych metodach.

Czy Twój podpis powinien zostać poddany szczegółowej analizie?

Przyglądanie się swojemu podpisowi może być przyjemne, a nawet interesujące, jeśli chodzi o refleksję nad własną relacją z samym sobą. Nie należy jednak traktować tego jako osądu. Styl pisma może zależeć od wielu czynników: nawyków kształtowanych w dzieciństwie, chęci szybkiego pisania, kontekstu administracyjnego lub po prostu preferencji estetycznych. Sposób, w jaki podpisujesz, nie ma nic wspólnego z twoją wartością, legitymacją ani zdolnością do asertywności.

Krótko mówiąc, choć Twój podpis może intrygować, pozostaje przede wszystkim gestem osobistym. Nie definiuje tego, kim jesteś. I przede wszystkim, nigdy nie powinien być wykorzystywany do oceny Twojej pewności siebie.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Problem lustra, który czasami uwydatnia nasze niepewności, nawet gdy nie zdajemy sobie z tego sprawy

Często myślimy, że lustro po prostu odbija rzeczywistość. W rzeczywistości może ono również zmienić sposób, w jaki postrzegamy...

