Noszenie okularów-gadżetów: szczegół, który może zmienić Twój wizerunek

Choć okulary stały się bardziej wyrazem stylu niż dodatkiem do pielęgnacji, często brakuje im wyrazistości i oryginalności. Oprawki, które osadzają się na czubku nosa, podążają za trendami i rzadko odzwierciedlają naszą osobowość. Proste, uniwersalne i transparentne, niemal znikają w samym środku twarzy. Jednak noszenie przyciągających wzrok okularów, które przełamują narzucone zasady mody, może być niezwykle korzystne dla poczucia własnej wartości. Odświeżają wygląd (i pewność siebie).

Okulary: narzędzie do wyrażania swojej osobowości

Okulary, często będące źródłem niepewności i magnesem na drwiny w szkole, często schodzą na dalszy plan. Wiele osób, po zniesieniu niemiłych przezwisk i niemiłych porównań, szuka dyskretnych modeli, pozbawionych ekstrawagancji i jaskrawych kolorów. Chcą pary „kameleonów”, które idealnie wpasowują się w ich rysy twarzy i skrupulatnie stosują się do „morfologicznych” rad, licząc na uzyskanie fizycznej przewagi.

W dzieciństwie oprawki okularów są radosne, lśniące i pełne życia. Charakteryzują się uroczymi detalami, takimi jak zwierzątka, i są pełne wyobraźni. Soczewki mają oprawki w kształcie płatków, kocich uszu lub serduszek, dzięki czemu dzieci mogą każdego ranka patrzeć na siebie z gwiazdami w oczach. Bo noszenie okularów nie powinno być powodem do wstydu, lecz powodem do dumy i zastrzykiem poczucia własnej wartości . Dzięki tym swobodnym oprawkom, które celebrują indywidualność, podczas gdy dorośli preferują ogólniki i elementy zachwalane hashtagami, dzieci rozwijają zdrowy obraz siebie.

Ale ta iskierka gaśnie z wiekiem. Na półkach z okularami dla dorosłych oprawki są bardziej formalne i konserwatywne, jakby kaprys był oznaką niedojrzałości, przeszkodą w karierze lub zabójcą namiętności. Nawet jeśli okulary mają wypełnić pustkę lub dopełnić look, konsekwentnie zawodzą. Niezależnie od tego, czy są to okulary vintage, czy lotnicze, pozostają neutralne. Jednak kaprys dodaje duszy, wyróżnia z tłumu i jest formą samoekspresji. A jak wszyscy wiedzą, pozytywność przyciąga pozytywność.

Oderwanie się od klasycznych standardów estetycznych, by odnaleźć siebie

Te okulary, które są praktycznie częścią naszej anatomii, służą celom wizualnym, ale także spełniają wymagania estetyczne. Zazwyczaj szukamy modeli, które podkreślają nasz wygląd. Trudno jednak świadomie je wybierać, gdy jesteśmy zaślepieni dyktatem i zahipnotyzowani wirusowymi receptami na modę influencerów. Wybierając je, nie szukamy oprawek, które pomogą nam zaakceptować siebie, ale tych, które pozwolą nam być „akceptowanymi” w społeczeństwie.

Jednak okulary są równie intymne i osobiste jak biżuteria czy perfumy. To przedłużenie naszej tożsamości, zewnętrzny symbol naszego tętniącego życiem świata wewnętrznego. A Elton John jest z pewnością najlepszym przykładem tego ruchu ku akceptacji. Duże oprawki, mnóstwo cyrkonii, jaskrawe kolory… jego okulary szybko stały się znakiem rozpoznawczym, znakiem firmowym. Nie musisz być ikoną mody, kontrowersyjnym projektantem ani elitarną postacią, aby pozwolić sobie na te okulistyczne ekscentryczności. Wybór okularów, które odzwierciedlają naszą tożsamość, z fantazją i zdobieniami, oznacza porzucenie oszukiwania samego siebie i zaakceptowanie naszej wyjątkowości.

Nowatorskie okulary, dzięki którym przestaniesz traktować siebie zbyt poważnie

Świat jest zbyt ponury, by zadowolić się skromnymi, surowymi oprawkami. Modne okulary, nie tylko rozjaśniają nudne stylizacje, kształtują nastrój i dodają pewności siebie. Dodają energii i wywołują uśmiechy na ulicy. Są tym, czym przyprawy są dla gotowania.

Nie chodzi o to, by zmuszać się do kaprysu, ale po prostu dać mu więcej przestrzeni i nauczyć się puszczać wodze fantazji w sklepie. Zresztą, kaprysu nie znajdziesz tylko w oprawkach w stylu Lady Gagi z neonowymi konturami i ultragraficznymi krawędziami. Czasem można go znaleźć w subtelnym wzorze w panterkę, wyrazistym kroju lub mieniącym się odcieniu. W każdym razie, nie sposób wyglądać ponuro, mając na sobie te okulary, pełne witalności i poezji. To zaproszenie do codziennego szczęścia.

A jeśli nie jesteśmy jeszcze gotowi na założenie asymetrycznych okularów lub futurystycznych ośmiokątnych oprawek, możemy wprowadzić odrobinę szaleństwa na inne sposoby, wybierając wielokolorowe łańcuszki z koralików lub rzeźbiarskie zauszniki wyglądające jak dzieła sztuki.

Cudowna zasada „dopaminowego ubierania”

Za tym nieco enigmatycznym terminem kryje się prosta idea: ubieranie się (i dobieranie dodatków), aby poczuć się dobrze. „Ubieranie się dopaminą” polega na wybieraniu ubrań, które pobudzają radość, pobudzają zmysły i poprawiają nastrój. Okulary-gadżety idealnie wpisują się w tę filozofię.

Żywe kolory, oryginalne kształty, nieoczekiwane detale… te ramki nie pozostają niezauważone i właśnie to czyni je tak potężnymi. Wnoszą dawkę radości do codziennego życia, niczym odrobina wizualnego wzmocnienia, która potrafi przemienić zwykły dzień w jaśniejszą chwilę.

W przeciwieństwie do neutralnych dodatków, które mają wtapiać się w tło, oryginalne okulary przyciągają uwagę i tworzą interakcję. Stają się punktem wyjścia do komplementów, rozmów, a czasem nawet spotkań. A to zewnętrzne, często pozytywne, spojrzenie działa jak pochlebne lustro.

Najsilniejszy efekt pozostaje jednak wewnętrzny. Noszenie czegoś, co nas bawi, co odzwierciedla naszą osobowość lub co jest niezwykłe, wysyła do mózgu wyraźny sygnał: pozwalam sobie być sobą. I ten prosty bodziec może wystarczyć, by zmienić naszą postawę, nastawienie, sposób, w jaki prezentujemy się światu.

Noszenie okularów przeciwsłonecznych to zatem coś więcej niż tylko wybór estetyczny. To osobista mikrorewolucja. Delikatny, a zarazem asertywny sposób na odzyskanie kontroli nad swoim wizerunkiem i wniesienie do niego odrobiny radości. Idealny, aby (w końcu) spojrzeć na siebie przez różowe okulary i skorygować wadę wzroku (niezwiązaną z okulistą). Uwaga, spoiler: działa również z okularami przeciwsłonecznymi.