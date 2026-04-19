Nadchodzi lato. Morze lśni. A gdzieś na tej plaży kobieta wciąż ma na sobie koszulkę. Nie dlatego, że jest jej zimno. Bo się boi. Boi się, jak inni ją zobaczą. Boi się własnego odbicia. Boi się istnienia w ciele, które nauczono ją uważać za nieodpowiednie.

Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś tego małego, niepewnego gestu, tej koszulki, którą ściągasz zamiast zdjąć, wiedz, że nie jesteś sam. Wręcz przeciwnie.

Problem globalny, a nie osobista słabość

Liczby są imponujące i pochodzą z całego świata. Według badania IFOP przeprowadzonego dla magazynu Flashs , 67% kobiet twierdzi, że nie czuje się komfortowo w stroju plażowym . Odsetek ten wzrósł jeszcze w ciągu ostatnich dziesięciu lat i w 2013 roku wynosił 61%.

Z badania przeprowadzonego w 2025 roku przez Voda Swim w Stanach Zjednoczonych wynika, że ponad 95% kobiet czuje się niepewnie na plaży .

A co ze światem? W 2024 roku Dove przeprowadziło największe badanie, jakie kiedykolwiek przeprowadziła marka kosmetyczna: ankietowano 33 000 osób w 20 krajach , od Argentyny po Chiny, od Wielkiej Brytanii po Arabię Saudyjską. Wynik: co trzecia kobieta na świecie byłaby gotowa poświęcić cały rok swojego życia, aby osiągnąć ciało, które uważa za „idealne”. Jedna na trzy. To już nie tylko indywidualna sprawa. To cicha epidemia.

Skąd dochodzi głos mówiący „nie ty”?

Odpowiedź jest oczywista i nie pochodzi od ciebie. Wynika z dziesięcioleci tendencyjnych wyobrażeń. Według badania Dove z 2024 roku, kobiety czują się dziś mniej pewnie w swoich ciałach niż dziesięć lat temu , pomimo dwudziestu lat ruchu body positivity. Media społecznościowe ponoszą ogromną odpowiedzialność: co trzecia kobieta odczuwa presję, by zmienić swój wygląd z powodu tego, co widzi w internecie (nawet jeśli wie, że zdjęcia są retuszowane lub generowane przez sztuczną inteligencję).

Psycholog kliniczny Phillippa Diedrichs z Centrum Badań nad Wyglądem na Uniwersytecie Zachodniej Anglii potwierdza to: „Pomimo dwudziestu lat pracy nad poszerzeniem definicji piękna, kobiety czują się mniej pewnie w swoich ciałach niż dekadę temu”.

Co zalecają psychologowie i co naprawdę działa

Przejście przez to nie jest kwestią jednego dnia. Ale oto, co mówią eksperci:

Przeanalizuj swój wewnętrzny dialog. Zamień „ moje uda są okropne” na „moje nogi noszą mnie każdego dnia”. Neutralność rozładowuje ładunek emocjonalny.

Uporządkuj swoje cyfrowe życie. Przestanie obserwować konta, które sprawiają, że czujesz się niekompetentny, nie jest oznaką słabości. To higiena psychiczna. Badania pokazują, że ograniczenie czasu spędzanego w mediach społecznościowych poprawia postrzeganie własnego ciała i zmniejsza lęk.

Stopniowo wystawiaj się na niebezpieczeństwo. Pływanie z przyjaciółmi, mniej zatłoczona plaża, a potem stopniowo. Każda udana ekspozycja udowadnia twojemu mózgowi, że wyobrażone zagrożenie nie istnieje.

Prawdziwe pytanie

Koszulka, którą nosisz, nie chroni twojego ciała. Chroni ranę: ranę, którą wyniosłeś z dzieciństwa, ucząc się, że twoje ciało musi zasłużyć na słońce.

Nie musi na to zasługiwać. Ma do tego prawo. Ty też masz do tego prawo .

Tego lata, może nie pierwszego dnia. Może nie bez obaw. Ale pewnego dnia ta koszulka zostanie w twojej torbie. Nie dlatego, że twoje ciało będzie „idealne”. Ale dlatego, że uznasz, że nie musi takie być.