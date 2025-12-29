Doświadczony nauczyciel twierdzi, że uczniowie o tych imionach są najbardziej niespokojni.

Uczniowie, którzy kołyszą się na krzesłach, zakłócają lekcje rozmowami i otrzymują nagany w swoich planerach, zdają się mieć jedną wspólną cechę: swoje imię. Na Reddicie doświadczony nauczyciel stworzył niewyczerpującą listę tak zwanych uczniów przeszkadzających, częściej nazywanych „awanturnikami”. Nawet najbardziej melodyjne i poetyckie imiona mogą być idiotyczne.

To są pierwsze imiona, na które nauczyciele nie patrzą przychylnie.

W klasie są uczniowie, którzy siedzą w pierwszym rzędzie, uważnie słuchając nauczyciela i podnosząc ręce przy każdym pytaniu. A z tyłu sali jest banda psotnych dzieciaków z plecakami, tych, którzy potajemnie podają sobie notatki pod ławkami, robią dmuchawki z długopisów i odzywają się bez pozwolenia. Ci uczniowie, oskarżeni o zakłócanie lekcji, otrzymują ostrzeżenia na każdym świadectwie. Ich zachowanie to najgorszy moment w ich edukacji, a ich rodzice są zirytowani. A ci, którzy mają pewne imiona, częściej są określani jako „niespokojni”, „zakłócający spokój”, a nawet „rozproszeni”.

Choć imię może wpływać na sukcesy dziecka w nauce i jego ścieżkę edukacyjną, może również determinować jego zachowanie w klasie. Przynajmniej jedna nauczycielka jest o tym przekonana. Na Reddicie sporządziła listę imion uczniów sprawiających problemy – tych, którzy regularnie otrzymują nagany i są kojarzeni z byciem awanturnikami. I nie ma co do tego wątpliwości: niektóre imiona brzmią anielsko i niewinnie, ale mogą zdradzać niepokornego ucznia.

Dziewczyna kontra chłopak: imiona niespokojnych uczniów

Ci uczniowie, którzy zamiast aureoli mają rogi, są całkowicie niewrażliwi na polecenia nauczyciela. Robią dokładnie to, na co mają ochotę, a groźba wizyty u doradcy uczniowskiego nie robi już na nich żadnego wrażenia. Kręcą się na krzesłach, bawią się, rozbierając gumki i improwizują za tablicą prawdziwy klaun. Kiedy nauczyciel marszczy brwi, uśmiechają się ironicznie i kontynuują rozbawianie klasy. Dość powiedzieć, że tych nazw najlepiej unikać, jeśli chcesz, aby Twoje dziecko miało spokojną i bezproblemową szkołę.

Oto lista dziewczyn sprawiających „problemy”:

Kayla

Layla

McKayla

Kenzie

McKensie

Wiara

Przystań

Niebo

Nevaeh

Mieć nadzieję

Trójca

Muślin

Bretania

Ashley

Anioł

Stefania

Bethany

Melinda

Miranda

Keyana

Większość z tych imion ma anglosaskie brzmienie, co nie dziwi, ponieważ profesor, który je opracował, uczy w Stanach Zjednoczonych. Ranking z pewnością wyglądałby inaczej we Francji. Co więcej, po tej publikacji nauczyciele uzupełnili i rozszerzyli listę, opierając się na własnych doświadczeniach. I tak Barbara, Rose, Mary i Jennifer również znalazły się wśród imion, które są często wybierane przez nauczycieli.

Oto lista „problematycznych” chłopców (w porównaniu z nimi Ducobu to anioł):

Travis

Pościg

Kropla

Jeremiasz

Joaquin

Michał

juliański

Karmin

Logan

Legenda

Ashton

Alfonzo

Anioł

Brandon

Bradley

Dakota

Cayden

Cody

chrześcijanin

Landon

Do tej listy możemy dodać również George'a, Edwarda, Jamesa, Michaela i Briana. Szczególne wyróżnienie należy się również Kyle'owi, którego imię brzmi bardzo „niegrzecznie”. Jeden z nauczycieli potwierdza: „Był jednym z najgorszych uczniów, jakich kiedykolwiek miałem, ze względu na swoje okropne zachowanie… i znęcał się nad innymi uczniami”.

Należy traktować tę listę z dystansem: imię to nie wszystko.

Nie ma mowy o tym, by traktować tę listę dosłownie, ani o definitywnym odrzuceniu tych imion z obawy przed serią wezwań. Imię kształtuje naszą osobowość, sprzyja lub utrudnia karierę zawodową, a nawet nadaje kierunek naszemu życiu uczuciowemu. Nauka to potwierdziła: imię z góry definiuje, kim się staniemy. Jednak te imiona, które irytują nauczycieli już na samo ich wspomnienie, nie zawsze sprzyjają nieporządkowi i awanturom. W rzeczywistości wiele innych czynników może wywołać zachowania wybuchowe.

Jeśli dzieci są niespokojne na lekcjach, nie zawsze wynika to z chęci prowokacji lub sprzeciwienia się autorytetowi. Czasami jest to sposób na zwrócenie na siebie uwagi, uzewnętrznienie tego, co je dręczy , wynik nieprzespanej nocy lub niezręcznego buntu przeciwko stresującej sytuacji rodzinnej. Może to być również efekt uboczny ADHD.

Imię Twojego dziecka może tłumaczyć jego okropne zachowanie w klasie. Czasami jednak trzeba sięgnąć głębiej, aby znaleźć prawdziwą przyczynę. Etykietowanie nigdy nie jest dobrym pomysłem (chyba że w zeszytach).