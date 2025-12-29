Search here...

Doświadczony nauczyciel twierdzi, że uczniowie o tych imionach są najbardziej niespokojni.

Rodzicielstwo
Émilie Laurent
Extrait du film « Ducobu »

Uczniowie, którzy kołyszą się na krzesłach, zakłócają lekcje rozmowami i otrzymują nagany w swoich planerach, zdają się mieć jedną wspólną cechę: swoje imię. Na Reddicie doświadczony nauczyciel stworzył niewyczerpującą listę tak zwanych uczniów przeszkadzających, częściej nazywanych „awanturnikami”. Nawet najbardziej melodyjne i poetyckie imiona mogą być idiotyczne.

To są pierwsze imiona, na które nauczyciele nie patrzą przychylnie.

W klasie są uczniowie, którzy siedzą w pierwszym rzędzie, uważnie słuchając nauczyciela i podnosząc ręce przy każdym pytaniu. A z tyłu sali jest banda psotnych dzieciaków z plecakami, tych, którzy potajemnie podają sobie notatki pod ławkami, robią dmuchawki z długopisów i odzywają się bez pozwolenia. Ci uczniowie, oskarżeni o zakłócanie lekcji, otrzymują ostrzeżenia na każdym świadectwie. Ich zachowanie to najgorszy moment w ich edukacji, a ich rodzice są zirytowani. A ci, którzy mają pewne imiona, częściej są określani jako „niespokojni”, „zakłócający spokój”, a nawet „rozproszeni”.

Choć imię może wpływać na sukcesy dziecka w nauce i jego ścieżkę edukacyjną, może również determinować jego zachowanie w klasie. Przynajmniej jedna nauczycielka jest o tym przekonana. Na Reddicie sporządziła listę imion uczniów sprawiających problemy – tych, którzy regularnie otrzymują nagany i są kojarzeni z byciem awanturnikami. I nie ma co do tego wątpliwości: niektóre imiona brzmią anielsko i niewinnie, ale mogą zdradzać niepokornego ucznia.

Dziewczyna kontra chłopak: imiona niespokojnych uczniów

Ci uczniowie, którzy zamiast aureoli mają rogi, są całkowicie niewrażliwi na polecenia nauczyciela. Robią dokładnie to, na co mają ochotę, a groźba wizyty u doradcy uczniowskiego nie robi już na nich żadnego wrażenia. Kręcą się na krzesłach, bawią się, rozbierając gumki i improwizują za tablicą prawdziwy klaun. Kiedy nauczyciel marszczy brwi, uśmiechają się ironicznie i kontynuują rozbawianie klasy. Dość powiedzieć, że tych nazw najlepiej unikać, jeśli chcesz, aby Twoje dziecko miało spokojną i bezproblemową szkołę.

Oto lista dziewczyn sprawiających „problemy”:

  • Kayla
  • Layla
  • McKayla
  • Kenzie
  • McKensie
  • Wiara
  • Przystań
  • Niebo
  • Nevaeh
  • Mieć nadzieję
  • Trójca
  • Muślin
  • Bretania
  • Ashley
  • Anioł
  • Stefania
  • Bethany
  • Melinda
  • Miranda
  • Keyana

Większość z tych imion ma anglosaskie brzmienie, co nie dziwi, ponieważ profesor, który je opracował, uczy w Stanach Zjednoczonych. Ranking z pewnością wyglądałby inaczej we Francji. Co więcej, po tej publikacji nauczyciele uzupełnili i rozszerzyli listę, opierając się na własnych doświadczeniach. I tak Barbara, Rose, Mary i Jennifer również znalazły się wśród imion, które są często wybierane przez nauczycieli.

Oto lista „problematycznych” chłopców (w porównaniu z nimi Ducobu to anioł):

  • Travis
  • Pościg
  • Kropla
  • Jeremiasz
  • Joaquin
  • Michał
  • juliański
  • Karmin
  • Logan
  • Legenda
  • Ashton
  • Alfonzo
  • Anioł
  • Brandon
  • Bradley
  • Dakota
  • Cayden
  • Cody
  • chrześcijanin
  • Landon

Do tej listy możemy dodać również George'a, Edwarda, Jamesa, Michaela i Briana. Szczególne wyróżnienie należy się również Kyle'owi, którego imię brzmi bardzo „niegrzecznie”. Jeden z nauczycieli potwierdza: „Był jednym z najgorszych uczniów, jakich kiedykolwiek miałem, ze względu na swoje okropne zachowanie… i znęcał się nad innymi uczniami”.

Należy traktować tę listę z dystansem: imię to nie wszystko.

Nie ma mowy o tym, by traktować tę listę dosłownie, ani o definitywnym odrzuceniu tych imion z obawy przed serią wezwań. Imię kształtuje naszą osobowość, sprzyja lub utrudnia karierę zawodową, a nawet nadaje kierunek naszemu życiu uczuciowemu. Nauka to potwierdziła: imię z góry definiuje, kim się staniemy. Jednak te imiona, które irytują nauczycieli już na samo ich wspomnienie, nie zawsze sprzyjają nieporządkowi i awanturom. W rzeczywistości wiele innych czynników może wywołać zachowania wybuchowe.

Jeśli dzieci są niespokojne na lekcjach, nie zawsze wynika to z chęci prowokacji lub sprzeciwienia się autorytetowi. Czasami jest to sposób na zwrócenie na siebie uwagi, uzewnętrznienie tego, co je dręczy , wynik nieprzespanej nocy lub niezręcznego buntu przeciwko stresującej sytuacji rodzinnej. Może to być również efekt uboczny ADHD.

Imię Twojego dziecka może tłumaczyć jego okropne zachowanie w klasie. Czasami jednak trzeba sięgnąć głębiej, aby znaleźć prawdziwą przyczynę. Etykietowanie nigdy nie jest dobrym pomysłem (chyba że w zeszytach).

Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
Czy „syndrom najstarszej córki” został potwierdzony naukowo? To badanie na nowo rozpala debatę

