Pewna amerykańska para zwróciła się o radę w sprawie nadania imienia swojemu synowi.

Rodzicielstwo
Anaëlle G.
A co, gdyby sztuczna inteligencja mogła pomóc Ci wybrać imię dla dziecka? To nieco szalone ryzyko, na które zdecydowała się para z Maryland w USA.

Wyszukiwanie nazw w stylu 2.0

Jak wielu przyszłych rodziców, Sarah i Stephen byli rozdarci między kilkoma pomysłami. Zamiast przeglądać tradycyjne książki z imionami dla dzieci, para zwróciła się ku technologii. „Szukaliśmy na ChatGPT, które imiona dla chłopców najlepiej pasują do Winklera” – powiedzieli w wywiadzie dla „Baltimore Sun”. Po kilku propozycjach Hudson się wyróżnił. Musieli jeszcze znaleźć drugie imię: po kilku wyszukiwaniach Oakley dopełnił obraz.

Dla młodych rodziców narzędzie okazało się „zarówno świetną zabawą, jak i inspirującą”. I choć ostateczna decyzja należy do nich, ten mały cyfrowy zastrzyk energii pozostanie miłą anegdotą, którą Hudson będzie mógł opowiedzieć, gdy dorośnie.

Pierwsze dziecko w tym roku

Hudson Oakley Winkler urodził się 1 stycznia 2026 roku o godzinie 4:20 rano w szpitalu Carroll w Westminster w stanie Maryland. Symboliczne narodziny: jest pierwszym dzieckiem w tym roku w hrabstwie. Według „The Baltimore Sun” niemowlę ważyło 3 kg przy urodzeniu. Co jeszcze bardziej wzruszające, jego matka, Sarah, sama urodziła się w tym samym szpitalu. „Moja matka powiedziała mi: »Rodziłam na tym samym korytarzu ponad 20 lat temu«” – opowiadała głosem pełnym emocji.

Rodzinna tradycja... i ukłon w stronę przyszłości

Instytucja świętowała narodziny w mediach społecznościowych, deklarując: „Toast za nowe pokolenie i tradycje rodzinne, które trwają”. Choć imię Hudsona zostało wybrane z pomocą technologii, jego historia pozostaje głęboko ludzka. Pomiędzy dziedzictwem rodzinnym, symboliką miejsca i nutą nowoczesności dzięki sztucznej inteligencji, ten młody chłopiec uosabia, na swój własny sposób, więź między przeszłością a przyszłością.

Do 2026 roku wykorzystanie sztucznej inteligencji do wyboru imienia dla dziecka nie będzie już absurdalnym pomysłem. Dla Sarah i Stephena Winklerów ChatGPT był wsparciem w procesie podejmowania decyzji, nie zastępując jednak rodzicielskiej czułości i intuicji.

