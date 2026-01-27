Search here...

„Depresja poporodowa istnieje”: poruszający film matki podnosi świadomość

Rodzicielstwo
Léa Michel
@symplecci/X (ex-Twitter)

Leżąc w łóżeczku swojego dziecka, młoda matka załamuje się pod presją: delikatnie odkłada dziecko w bezpieczne miejsce, po czym wybucha płaczem i płaczem z rozpaczy. Ten film, udostępniony na X (dawniej Twitterze), poruszył miliony internautów, na nowo rozpalając debatę na temat depresji poporodowej – zjawiska zbyt często przemilczanego.

Surowa i autentyczna scena

W tym surowym, niefiltrowanym materiale widzimy matkę, wyraźnie wyczerpaną, zmagającą się z głębokim cierpieniem. Zamiast uciekać się do przemocy pomimo cierpienia, dba o bezpieczeństwo dziecka, zanim pozwoli, by jej rozpacz eksplodowała. Ten instynktowny akt ochrony rezonuje jak krzyk miłości przeplatający się z nieznośnym cierpieniem, oddając istotę połogu dla wielu kobiet.

Wyraz solidarności ze strony użytkowników Internetu

Komentarze pod filmem przepełnione są współczuciem. Jeden z najczęściej udostępnianych brzmi: „Nawet w ogromnym bólu, nie zrobiła mu krzywdy. To dopiero matka. Jestem z niej dumna. Ślę jej mocnego uścisku z daleka”. Inne wiadomości dzielą się osobistymi doświadczeniami: „Przeszłam przez to samo, to nie słabość”, „Depresja poporodowa istnieje i musimy o niej rozmawiać” lub „Nie jesteś sama, poproś o pomoc”. Ta fala wirtualnego wsparcia przekształca moment słabości w symbol jedności.

Pilne przypomnienie o zdrowiu psychicznym matek

Depresja poporodowa dotyka około 10–15% kobiet po porodzie, a jej objawy wahają się od skrajnego lęku po myśli samobójcze. Często mylona z przejściowym „baby blues”, wymaga wsparcia medycznego i psychologicznego. Ten film podkreśla pilną potrzebę zniesienia presji związanej z dążeniem do „idealnego macierzyństwa” i zachęcenia matek do szukania pomocy bez wstydu.

Odważając się podzielić swoim cierpieniem bez żadnych ograniczeń, ta anonimowa matka otworzyła drzwi do cichego cierpienia, które zasługuje na naszą pełną uwagę. Jej film nie ocenia, lecz wzywa do empatii i działania: rozpoznanie depresji poporodowej oznacza ratowanie matek i ochronę dzieci. To ważne przesłanie, które, miejmy nadzieję, zachęci więcej rodzin do przełamania milczenia.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Przy narodzinach to 6-kilogramowe dziecko zaskoczyło wszystkich.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Przy narodzinach to 6-kilogramowe dziecko zaskoczyło wszystkich.

Blandine, pochodząca z Tuluzy, urodziła swoje drugie dziecko, Émile, 6 listopada 2025 roku. Dziecko ważyło 6 kilogramów i...

„Nie miej dzieci”: ze łzami w oczach ostrzega przed trudnościami macierzyństwa

Rozdzierający serce film opublikowany na TikToku przez @weatheredanystorm poruszył w ostatnich dniach miliony internautów. Młoda matka, ze łzami...

„Bądź matką, ale zachowaj szczupłą sylwetkę”: przerywa milczenie na temat presji, jakiej poddawane są młode matki

W społeczeństwie, w którym obsesyjnie dba się o wizerunek, macierzyństwo niestety nie jest wolne od standardów estetycznych. Uwięzione...

W rodzinie członek ten może być osobą, która najbardziej wyczerpuje rodziców.

W rodzinie każde dziecko niesie ze sobą własne wyzwania, ale wydaje się, że bycie najmłodszym jest najbardziej wymagające...

W wieku 17 lat jej gest w stronę matki wzruszył internautów

Aman Duggal, 17-letni brytyjski nastolatek, niedawno trafił na pierwsze strony gazet, spłacając długi całej rodziny pieniędzmi zarobionymi na...

„Instynktowne macierzyństwo” – łagodne podejście, które pozwala matkom na nowo nawiązać kontakt z ich naturą.

Instynktowne macierzyństwo zachęca kobiety do polegania na swojej intuicji i naturalnych odczuciach, aby wychowywać dziecko z życzliwością i...

© 2025 The Body Optimist