„Każdy może kochać róż”: ta mama na nowo rozpala dyskusję na temat tego, jak wychowywać chłopców

Léa Michel
@marenmorris / Instagram

Amerykańska piosenkarka country Maren Morris wywołała ostatnio ożywioną dyskusję, dzieląc się osobistą refleksją na temat socjalizacji chłopców od najmłodszych lat. W filmie opublikowanym na TikToku na początku kwietnia 2026 roku opowiada o rozmowie ze znajomą na temat norm płciowych i wychowania dzieci.

Zachęcanie chłopców do wyrażania emocji

Sednem jej przesłania jest prosta idea: preferencje, takie jak upodobanie do koloru różowego czy pewne wpływy kulturowe, nie powinny być kojarzone z konkretną płcią. Maren Morris wyjaśnia, że stereotypy te mogą pojawiać się bardzo wcześnie w życiu dzieci, czasami już w szkole lub poprzez interakcje z otoczeniem. Jako matka sześcioletniego chłopca o imieniu Hayes, podkreśla, jak ważne jest umożliwienie dzieciom swobodnego wyrażania emocji.

Wyjaśnia, że chce wychować syna w środowisku, w którym będzie mógł rozwijać swoje gusta i osobowość bez ograniczeń wynikających z tradycyjnych oczekiwań dotyczących męskości: „Dało mi to wiele nadziei, ponieważ mojemu synowi i jego przyjaciołom, zarówno dziewczynkom, jak i chłopcom, wiedzie się świetnie, i mam nadzieję dla tego pokolenia, ponieważ są wychowywani w społecznościach takich jak nasza, które przełamują te wzorce, i mam nadzieję, że to pozwoli im wszystkim mieć lepsze życie”. Według niej pewne dyskursy promujące ideę, że chłopcy powinni się „zahartować”, mogą utrudniać naukę regulacji emocji.

Z kolei Maren Morris podkreśla, że jej syn uczy się rozpoznawać i wyrażać swoje uczucia, co uważa za umiejętność niezbędną dla jego rozwoju osobistego. Opisuje go jako dziecko o różnorodnych zainteresowaniach, lubiące baseball, musicale i zajęcia kreatywne, takie jak tworzenie biżuterii. Dla Maren Morris te preferencje po prostu ilustrują naturalną różnorodność osobowości.

Debata, która wciąż trwa w społeczeństwie

Wypowiedzi piosenkarki Maren Morris wpisują się w szerszą dyskusję na temat ewolucji norm edukacyjnych i społecznych. Od kilku lat wielu specjalistów ds. rozwoju dziecka podkreśla wagę środowiska, które pozwala dzieciom rozwijać swoje zainteresowania bez presji stereotypów.

Kwestia, jak dzieci kształtują swoją tożsamość, zwłaszcza w odniesieniu do emocji i gustów, jest częstym tematem debat w psychologii i edukacji. Coraz częściej kwestionuje się (i słusznie) pogląd, że określone kolory, aktywności czy postawy są zarezerwowane dla określonej płci. Dla Maren Morris zachęcanie dzieci do rozwijania wrażliwości i umiejętności komunikacyjnych może przyczynić się do ich dobrostanu i przyszłych relacji.

Pokolenie w okresie przejściowym

W swoim przemówieniu Maren Morris wyraziła również optymizm w odniesieniu do młodszych pokoleń. Wierzy, że coraz więcej rodziców zachęca swoje dzieci do dorastania w bardziej otwartym środowisku, w którym różnorodność gustów i emocji jest akceptowana. Podkreśliła rolę rodziny i otoczenia w edukacji, dziękując tym, którzy przyczyniają się do tego wsparcia.

Według niej, umożliwienie dzieciom swobodnego wyrażania siebie może pomóc w przełamaniu pewnych wzorców odziedziczonych z przeszłości. Idea ta wpisuje się w szerszy trend obserwowany w wielu społeczeństwach, w których kwestia ekspresji emocjonalnej i równości płci wciąż ewoluuje.

Przypominając nam między innymi, że „każdy może pokochać kolor różowy”, amerykańska piosenkarka country Maren Morris na nowo rozpala dyskusję na temat wolności dzieci w budowaniu swojej tożsamości bez ograniczeń płciowych. Jej świadectwo podkreśla wagę otwartego dialogu na temat edukacji w kontekście stopniowej ewolucji norm.

Léa Michel
Léa Michel
