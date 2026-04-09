„Każdy może kochać róż”: ta mama na nowo rozpala dyskusję na temat tego, jak wychowywać chłopców

Amerykańska piosenkarka country Maren Morris wywołała ostatnio ożywioną dyskusję, dzieląc się osobistą refleksją na temat socjalizacji chłopców od najmłodszych lat. W filmie opublikowanym na TikToku na początku kwietnia 2026 roku opowiada o rozmowie ze znajomą na temat norm płciowych i wychowania dzieci.

Zachęcanie chłopców do wyrażania emocji

Sednem jej przesłania jest prosta idea: preferencje, takie jak upodobanie do koloru różowego czy pewne wpływy kulturowe, nie powinny być kojarzone z konkretną płcią. Maren Morris wyjaśnia, że stereotypy te mogą pojawiać się bardzo wcześnie w życiu dzieci, czasami już w szkole lub poprzez interakcje z otoczeniem. Jako matka sześcioletniego chłopca o imieniu Hayes, podkreśla, jak ważne jest umożliwienie dzieciom swobodnego wyrażania emocji.

Wyjaśnia, że chce wychować syna w środowisku, w którym będzie mógł rozwijać swoje gusta i osobowość bez ograniczeń wynikających z tradycyjnych oczekiwań dotyczących męskości: „Dało mi to wiele nadziei, ponieważ mojemu synowi i jego przyjaciołom, zarówno dziewczynkom, jak i chłopcom, wiedzie się świetnie, i mam nadzieję dla tego pokolenia, ponieważ są wychowywani w społecznościach takich jak nasza, które przełamują te wzorce, i mam nadzieję, że to pozwoli im wszystkim mieć lepsze życie”. Według niej pewne dyskursy promujące ideę, że chłopcy powinni się „zahartować”, mogą utrudniać naukę regulacji emocji.

Z kolei Maren Morris podkreśla, że jej syn uczy się rozpoznawać i wyrażać swoje uczucia, co uważa za umiejętność niezbędną dla jego rozwoju osobistego. Opisuje go jako dziecko o różnorodnych zainteresowaniach, lubiące baseball, musicale i zajęcia kreatywne, takie jak tworzenie biżuterii. Dla Maren Morris te preferencje po prostu ilustrują naturalną różnorodność osobowości.

Debata, która wciąż trwa w społeczeństwie

Wypowiedzi piosenkarki Maren Morris wpisują się w szerszą dyskusję na temat ewolucji norm edukacyjnych i społecznych. Od kilku lat wielu specjalistów ds. rozwoju dziecka podkreśla wagę środowiska, które pozwala dzieciom rozwijać swoje zainteresowania bez presji stereotypów.

Kwestia, jak dzieci kształtują swoją tożsamość, zwłaszcza w odniesieniu do emocji i gustów, jest częstym tematem debat w psychologii i edukacji. Coraz częściej kwestionuje się (i słusznie) pogląd, że określone kolory, aktywności czy postawy są zarezerwowane dla określonej płci. Dla Maren Morris zachęcanie dzieci do rozwijania wrażliwości i umiejętności komunikacyjnych może przyczynić się do ich dobrostanu i przyszłych relacji.

Pokolenie w okresie przejściowym

W swoim przemówieniu Maren Morris wyraziła również optymizm w odniesieniu do młodszych pokoleń. Wierzy, że coraz więcej rodziców zachęca swoje dzieci do dorastania w bardziej otwartym środowisku, w którym różnorodność gustów i emocji jest akceptowana. Podkreśliła rolę rodziny i otoczenia w edukacji, dziękując tym, którzy przyczyniają się do tego wsparcia.

Według niej, umożliwienie dzieciom swobodnego wyrażania siebie może pomóc w przełamaniu pewnych wzorców odziedziczonych z przeszłości. Idea ta wpisuje się w szerszy trend obserwowany w wielu społeczeństwach, w których kwestia ekspresji emocjonalnej i równości płci wciąż ewoluuje.

Przypominając nam między innymi, że „każdy może pokochać kolor różowy”, amerykańska piosenkarka country Maren Morris na nowo rozpala dyskusję na temat wolności dzieci w budowaniu swojej tożsamości bez ograniczeń płciowych. Jej świadectwo podkreśla wagę otwartego dialogu na temat edukacji w kontekście stopniowej ewolucji norm.